Policajac Vasilije Lalović, otac troje dece, izvršio je samoubistvo nakon što ga je pokret „Kreni-promeni“ targetirao na društvenim mrežama i lažno optužio da je učestvovao u prebijanju dečaka u Valjevu. A onda se desilo nešto najmonstruoznije, blokaderi su počeli da slave njegovu smrt. Predsednik SNS Miloš Vučević rekao je da takvo zlo nikad dosad nije viđeno.

- Ono što smo videli na profilima blokadera i opozicionih jurišnika nije nikakav politički aktivizam, to je čisto, ogoljeno zlo i terorizam u najavi - istakao je Vučević na svom Instagram profilu.

Prema njegovim rečima, slaviti tragičnu smrt policajca Vasilija Lalovića, čoveka koji je časno služio svojoj zemlji i narodu, uz monstrumski komentar „Zločin i kazna“ može samo potpuno pomračen um, lišen svake ljudskosti i empatije.

Vučević je pozvao nadležne državne organe, MUP, Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i bezbednosne službe da odmah reaguju, identifikuju i privedu pravdi sve autore i distributere ovih poruka.

- Ovo više nije pitanje političkih razlika, već odbrane zakona, države i bezbednosti njenih građana - rekao je Vučević, i dodao da je Srbija pravna država i da se nikada neće dozvoliti da „šačica agresivnih ekstremista i bolesnih umova uvode teror kao model ponašanja“.

Da podsetimo, targetiranje nesrećnog policajca je započelo s naloga opozicionog pokreta „Kreni-promeni“ koji je objavio spisak policajaca koji su navodno učestvovali u prebijanju građana u Valjevu.

Lalovićev advokat Nikola R. Jovanović tvrdi da njegov klijent u vreme spornih događaja uopšte nije bio u Valjevu, niti je učestvovao u bilo kakvom nezakonitom postupanju.

Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je izjavio da je policajac Vasilije Lalović izvršio samoubistvo nakon brutalnih lažnih optužbi i napada blokadera i opozicionih partija na njega i njegovu porodicu.

- Brutalne lažne optužbe i napadi blokadera i opozicionih partija na njega i njegovu porodicu, iako on uopšte nije bio na poslu, niti učestvovao u događajima u Valjevu, bili su preveliki teret za policajca Vasilija Lalovića. Nije izdržao. Iza njega je ostalo troje dece i supruga. Iskreno saučešće porodici. I velika sramota za one koji su ga lažno optuživali - objavio je Dačić na svom Instagramu.

Vasilije je iza sebe ostavio suprugu i troje dece.

Savo Manojlović ni da gukne o samoubistvu policajca

Savo Manojlović, lider opozicije u pokušaju, i njegov pokret „Kreni-promeni“ ni reč nisu rekli o samoubistvu policajca Vasilija Lalovića iz Priboja.

Više od 24 sata od kako je u javnosti obelodanjena informacija da je Lalović digao ruku na sebe, nema nikakve reakcije iz blokaderskog pokreta.

A morali bi da javnosti objasne zašto su targetirali Lalovića, zašto su njegove lične podatke i podatke njegove porodice objavljivali na mrežama, zašto se nisu ogradili od hajke koja se povela i nakon što je Lalović počinio samoubistvo.

Sindikat srpske policije SSP: Vasilije je bio primer časnog i moralnog čoveka!

Juče se oglasio i Sindikat srpske policije SSP.

- Tragičan gubitak našeg kolege, policijskog službenika Vasilija Lalovića, nije samo veliki udarac za njegovu porodicu, prijatelje i kolege, već i alarm za čitavo društvo. Vasilije je bio primer časnog i moralnog čoveka koji je svoj posao obavljao s ponosom i posvećenošću. Nažalost, umesto da mu se omogući da profesionalno i neometano radi svoj posao, Vasilije je - zajedno sa mnogim kolegama - postao žrtva atmosfere linča, neprekidnih pritisaka, uvreda i progona na društvenim mrežama, gde se autori pogrdnih objava kriju iza pseudonima. Tragična je činjenica da je čak bio obuhvaćen i krivičnom prijavom pred Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal zbog događaja u Valjevu u avgustu 2025. godine, iako uopšte nije ni bio prisutan na toj lokaciji - naveli su iz sindikata.