Brnabić se nakon sastanka oglasila na Instagramu:

- Sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem dogovorila sam naredni datum održavanja Parlamentarnog foruma Republika Srbija - Republika Srpska. Saglasili smo se da se naši poslanici ponovo sastanu 3. septembra u Banjaluci.

Takođe, gospodin Stevandić je na sastanku izneo zanimljiv podatak, a to je da smo nas dvoje predsednici parlamenata Srbije i Republike Srpske koji su se najviše puta do sada sastali. Na to sam izuzetno ponosna, pogotovo zbog toga što naši susreti imaju konkretne rezultate, a jedan od njih je upravo naš zajednički Forum.

Ponosna na neraskidive veze Srbije i Republike Srpske koje ćemo samo jačati u budućnosti - navela je Brnabić.