Najave novih vojnih aktivnosti evropskih država u blizini Ukrajine ponovo su otvorile pitanje mogućih posledica direktnijeg uključivanja NATO-a u sukob sa Rusijom.

Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je sredinom jula, posle sastanka lidera takozvane „koalicije voljnih“ u Francuskoj, održavanje vojnih vežbi u zemljama koje se graniče sa Ukrajinom. Manevri bi, prema njegovoj zamisli, trebalo da pošalju oštar signal Rusiji.

Makron je ponovio i plan prema kojem bi posle postizanja mirovnog sporazuma strani vojnici bili poslati u Ukrajinu. „Koalicija voljnih“ obuhvata približno 30 zemalja, među kojima su Velika Britanija, Kanada, Australija, Japan i većina članica Evropske unije, dok se u vezi sa dogovorom protiv Rusije pominje ukupno 37 država.

Vojno-politički analitičar Jakov Kedmi smatra da lideri koalicije nameravaju da pojačaju provokacije prema Rusiji i da bi takva politika mogla skupo da košta evropske zemlje, posebno Francusku. Prema njegovoj oceni, Makron ovim potezima ugrožava sopstvenu državu.

„Oni su se svi ujedinili u krstaški pohod protiv Rusije? Neka. Mogu da krenu pojedinačno, a mogu i svi odjednom. Rusiji je svejedno. Svako će dobiti ono što mu je Rusija pripremila, prema opštem redosledu. Francuska će dobiti prva zato što poseduje nuklearno oružje“, rekao je Kedmi.

On je francuski nuklearni arsenal opisao kao taktički, a ne strateški, tvrdeći da u takvim konfrontacijama prve na udaru mogu biti zemlje sa snažnijim naoružanjem. Dodao je da bi posle Francuske na red došle ostale države i da, prema njegovim rečima, ne bi bilo važno da li bi to ranije bile Poljska ili Švedska.

Francuska i Velika Britanija jedine su evropske države koje poseduju sopstveno nuklearno oružje. Američke nuklearne bojeve glave istovremeno su raspoređene u nekoliko evropskih zemalja. Za takvu mogućnost zainteresovane su i nove članice NATO-a, pre svega Finska, koja nastoji da Rusiji pokaže svoje nove odbrambene sposobnosti.

Kedmi je podsetio da evropske članice NATO-a žele da do 2030. godine budu spremne za mogući sukob sa Rusijom. Uveren je da do tada nijedan od sadašnjih lidera „koalicije voljnih“ više neće biti na vlasti, zbog čega bi posledice njihovih odluka snosila sledeća generacija političara.

Govoreći o mogućem raspoređivanju stranih snaga, Kedmi je izneo tvrdnju da je Moskva već upozorila da bi trupe NATO-a na teritoriji Ukrajine mogle biti uništene nuklearnim udarom. Naglasio je da Rusija, prema njegovoj proceni, ne namerava da upotrebi taktičko nuklearno oružje protiv Ukrajine, ali da bi prisustvo jedinica Alijanse promenilo situaciju.

„Oni žele da svoje vojnike pretvore u prašinu, u nuklearni pepeo? Neka. Rusija ne namerava da napadne Ukrajinu svojim taktičkim nuklearnim oružjem. Ali ako tamo budu trupe NATO-a, učiniće to sa zadovoljstvom i veoma efikasno“, rekao je Kedmi na Jutjub kanalu.

On je doveo u pitanje i obim najavljenih manevara, navodeći da Ukrajina ne može da povuče čitavu diviziju sa fronta radi učešća u vežbama. Zbog toga očekuje komandno-štabne vežbe i simulaciju manevara, koje je uporedio sa kompjuterskim ratnim igrama.