- U ovaj objekat smo uložili dosta novca, dakle 1.840.000 evra, i uložićemo i u opremu još 250. 000 evra. Nije pitanje koliko to košta danas i kako to izgleda već hoće li deca kada izađu odatle znati da rade posao za koji postoje zahtevi na tržištu, od mehatroničara, zavarivača, do svih drugih. U ovom trenutku je to 191 dete, 191 mladi čovek, devojka, mladić, koji će imati posao uvek i u svakom trenutku, jer se sve više kompanija organizuje tako da traži podršku u dualnom obrazovanju - rekao je Vučić.

Istakao je da je to budućnost i ono što će garantovati opstanak našoj deci da ostanu u Srbiji.

- Da ne idu napolje da žive i prehranjuju svoju porodicu. Mi ćemo da uradimo uskoro jedan veliki projekat subvencionisanja i davanja podrške ljudima koji rade u inostranstvu, a koji bi želeli da se vrate u našu zemlju. Mi njih ne doživljavamo, kako neki kažu, kao "kritičnu masu" za neke izbore. To su za nas divni ljudi koji su resurs ove zemlje, koji su mnogo toga naučili u inostranstvu i koje bismo voleli da vidimo u našoj zemlji, da nam prenesu svoje znanje, da se vrate ovde i da učine svoju zemlju ponosnom, ali i da sve ono što urade doprinosi daljem napretku - rekao je Vučić.