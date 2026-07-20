Pritisnut argumentima, propali lider opozicije Dragan Đilas potpuno je izgubio kontrolu. Izrešetan pitanjima o svom političkom tumaranju i šizofrenim odlukama, nervozni tajkun je priznao da je pristao na uvođenje sankcija Rusiji.

Blokaderski novinar Aleksandar Dikić je Đilasa podsetio na sve laži, prevare i preokrete koje je priređivao sopstvenim biračima od 2019. do 2026. godine, šetajući ih od bojkota do izlaska na izbore kako mu se ćefne! Umesto odgovora, Đilas je odmah krenuo u kontranapad, pokazujući neviđenu nervozu i bahatost.

- Vidim koliko ste bili ogorčeni na jedno indirektno pitanje o kontrolisanoj opoziciji koje vam je možda indirektno postavila koleginica sa N1. Ja vas ne pitam o tome nego da vaše odluke mogu da se protumače kao deo korumpiranog političkog sistema. Vi ste 2019. godine pozivali da opozicija napusti institucije. Pa ste 2020. godine pozivali na bojkot, pa ste 2022. izašli na izbore, pa ste 2023. opet izašli na izbore, pa ste 2024. bojkotovali izbore, a sada 2026. se opet spremate na izbore - istakao je Dikić.

- Vidite, kada vam trebaju dva minuta da sastavite pitanje, to znači da s tim pitanjem nešto nije u redu - rekao je Đilas.

Dikić je Đilasa uništio pitanjem o spisku i uvođenju sankcija za čak 78 ruskih preduzeća i 218 pojedinaca. Vidno uzdrman, tajkun je prvo pokušao da omalovaži novinara, međutim, kada je shvatio da nema kud, Đilas je besno i drsko priznao.

- Ja mislim da ste vi počeli da se bavite novinarstvom u poslednjih godinu dana. A ja sam siguran da ste ovde sedeli i pre nekoliko godina - poručio je Đilas, a zatim je Dikić rekao da zna da je pristao na to.

- Pa šta me to pitate? Samo da biste sad istakli to. Odgovor je da - zaključio je Đilas.

Điki i njegova raspala opozicija mogu slobodno da nastave da histerišu po tajkunskim televizijama jer im je narod na svakim izborima jasno poručio gde im je mesto - na političkoj deponiji gde laži, izdaja i bezobrazluk više ne prolaze!