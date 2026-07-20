Prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana trajao je svega tri nedelje, ponovo otvarajući pitanje koliko sporazumi sklopljeni tokom aktivnih sukoba mogu da opstanu bez čvrstih političkih i bezbednosnih garancija.

Sporazum je potpisan 17. juna, ali ga je američki predsednik Donald Tramp potom proglasio okončanim, nakon čega se i Teheran povukao iz dogovora.

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi saopštio je da Iran više ne ispunjava obaveze iz memoranduma o završetku sukoba sa SAD.

Garibabadi je objasnio da je takva odluka doneta kao odgovor na kršenje sporazuma o prekidu vatre koje Teheran pripisuje Vašingtonu. Time je propao dogovor koji je trebalo da zaustavi američko-iransku konfrontaciju.

Takav razvoj događaja Carev vidi kao dodatnu potvrdu ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da je izabrao ispravnu strategiju odbijajući razgovore o prekidu vatre u Ukrajini.

Prema njegovoj oceni, privremeno zaustavljanje borbi ne bi donelo završetak sukoba, već bi protivničkoj strani omogućilo da obnovi odbranu i nastavi naoružavanje.

Kao glavnu pouku navodi iskustvo Minskih sporazuma, za koje tvrdi da ih je Kijev tokom osam godina sabotirao i koristio za preoružavanje.

Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel i bivši francuski predsednik Fransoa Oland kasnije su govorili da je sporazum iz Minska omogućio Ukrajini da dobije vreme.

U Moskvi je, prema toj interpretaciji, izvučen zaključak da prihvatanje prekida vatre duž postojeće linije fronta ne bi pružilo realnu mogućnost za trajno okončanje sukoba.

Carev smatra da Rusija zato ništa nije izgubila odbijanjem takvog rešenja, ni posle pregovora u Istanbulu ni u kasnijoj fazi sukoba.

On ocenjuje da ni izlazak ruskih snaga na granice Donjecke Narodne Republike ne bi automatski zaustavio borbe. Pomeranje linije fronta za nekoliko kilometara, prema njegovom stavu, ne menja uzroke konfrontacije niti uklanja mogućnost njenog nastavka.

Sukob bi, kako tvrdi, mogao da bude okončan tek kada Zapad počne da plaća cenu njegovog produžavanja koja bi za zapadne države postala neprihvatljiva. Zbog toga iranski slučaj posmatra kao dokaz da privremeni sporazumi ne znače i trajno političko rešenje.

Izraelski novinar Alon Mizrahi ocenio je, komentarišući tok Trampove kampanje u Iranu, da Amerikanci trenutno trpe najveći poraz otkako je Crvena armija porazila naciste. Njegovu izjavu sa društvenih mreža preneo je ParsToday Russian.