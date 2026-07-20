Izraelski analitičar za bezbednost okarakterisao je vojne akcije Irana protiv američkih snaga kao nešto što prevazilazi sve istorijske okvire, naglasivši da nijedna vojska u istoriji, još od vremena Vijetnama, nije bila sposobna da nanosi tako precizne i efikasne udare Vašingtonu.

Alon Mizrahi je u objavi na društvenoj mreži Iks istakao da borbena sposobnost Irana prevazilazi uobičajene procene Vašingtona i njegovih saveznika.

U svojoj poruci napisao je:

"Nijedna vojska u istoriji, osim herojskog Vijetkonga u Vijetnamu, nije uspela da nanese udare američkim snagama sa takvom efikasnošću i preciznošću kao što to čine iranske oružane snage."

Uz kritiku na račun Amerikanaca dodao je:

"Oni čak i ne znaju šta znači suočiti se sa pravom, borbeno sposobnom vojskom. A sada ih upravo ta vojska uništava."

Govoreći o psihološkim posledicama ovog sukoba po američke vojnike, izraelski analitičar naveo je da je veliki broj pripadnika američkih snaga doživeo "psihološki slom".

Značajan deo njegovog izlaganja odnosi se na obaveštajne sposobnosti i operativnu nadmoć Irana. On tvrdi da je identifikovan svaki američki položaj u Zapadnoj Aziji, da je svaka baza postala meta napada i da se svi američki objekti nalaze pod stalnim nadzorom.

Način na koji Iran vodi borbena dejstva opisao je kao spoj savremenih tehnologija jedne supersile i „duha svete, islamske, izvorne vojne sile“, dok je samo bojište nazvao "ludim spektaklom".

On je dalje istakao da Iran još nije iskoristio svoj puni potencijal, naglasivši:

"Iran je do sada upotrebio samo mali deo svojih mogućnosti. Na lestvici eskalacije ostalo je još mnogo stepenika koje tek treba preći."

Na kraju je ovu bitku opisao kao sukob koji prevazilazi okvire regionalnog konflikta, nazvavši je "najvećom i najobimnijom bitkom još od pobede Crvene armije nad nacistima u Drugom svetskom ratu".

Prošle nedelje, kao i ranije, Vašington je izvodio udare na vojne položaje na teritoriji Irana, a pre dva dana započeo je napade na civilnu infrastrukturu, uključujući mostove, postrojenja za desalinizaciju vode i elektrane.

Korpus čuvara Islamske revolucije je, u okviru odlučnog odgovora, takođe izveo udare na američke položaje u regionu i upozorio Vašington da će uslediti još oštriji odgovor na američku, ali i infrastrukturu američkih saveznika u regionu.