Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je tokom posete Lapovu zahvalio meštanima što su u prethodnom periodu, dok su neki pokušavali da sruše Srbiju, čuvali i odbranili svoju zemlju i svoju Šumadiju. On je naglasio da je mnogo nova uloženo u rušenje vlasti i da su izbori prilika da se zauvek završi priča o rušenju Srbije spolja i iznutra.

Vučić je izrazio ogromnu zahvalnost meštanima Lapova što su uvek bili tu, što su bili tu kada je bilo najteže.

- Pre godinu, godinu i nešto dana, kada smo imali problem, kada su neki mislili da mogu da sruše Srbiju, zahvalan sam vam što ste bili uz svoju zemlju i što ste čuvali svoju šljivu, što ste čuvali svoju Šumadiju i što ste sačuvali i odbranili svoju Srbiju. Pokušali su da nam otmu državu - naveo je Vučić.

On je istakao da nema imovinu van Srbije i odbacio optužbe o bogaćenju.

- Ja nisam bogataš, nemam račune nigde u svetu. Sve što imam je u Srbiji, ponosim se time. Da sam krao, nisam niti ću, i ponosan sam na tu činjenicu. Sećate li se šta su izmišljali, od vila u Berlinu... Gde je? Nema ni garsonjera, a ne vila - rekao je Vučić.

On je dodao da je mnogo novca i napora uloženo s blokaderske strane kako bi se Srbija srušila.

- Mnogo novca biće uloženo u naše rušenje. Uzeli su nam sve ono što ste vi radili, sve suprotno zakonu. Mnogo novca je spolja ušlo da bi Srbija bila srušena. A mi kažemo, to su naša braća, sestre, pozivamo ih na razgovor, na dijalog. Mi hoćemo da budemo ujedinjeni, nećemo da se svađamo. Ali pre toga da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije i spolja i iznutra. Pozivam vas da onako kako ste to uvek činili - pomognete i pružite podršku, svom snagom i ljubavlju koju imate prema Srbiji da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, jer tada pobeđuje Srbija, ne jedna grupa ljudi.

Da ih pobedimo u svakom selu, u svakom gradu naše lepe Srbije - poručio je predsednik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da on ima politiku koju vodi i pre i posle izbora, dok njegovi protivnici politiku nemaju, pa ne mogu ni da razgovaraju o njoj.

On je to rekao novinarima prilikom obilaska Lapova gde je razgovarao sa građanima i dodao da oni za njega i njegove pristalice pričaju da su kužni, ali da je opozicija zemlju uništavala i da su je jedva podigli posle njih.

- I ljudi to znaju. Pitajte me šta god hoćete. Moja politika je da nema sankcija i želimo da budemo prijateljski sa Rusijom. Oni se stide da kažu šta je njihova politika. Da dođu na razgovor šta će da kažu - malo puteva ste izgradili, niske su nam plate - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara o odnosima unutar opozicije, rekao je da je to trenutno borba za opstanak i da će kako se izbori budu približavali to tek da se vidi.

- Tek ćete da vidite čudesa šta jedni o drugima misle kako se izbori približavaju. Sve do septembra ćemo imati ovakve skupove, od septembra drugačije. Neće vam biti dosadno - naglasio je predsednik Srbije.

On je rekao i da se dogode dani kada dođu oluje koje polome grane, ali ne i stablo i koren.

- Kada ugroziš šljivu, domaćin kreće da se bori. To je ono što je Putin 2011. godine nazvao doktrinom pacova. Kada životinju sateraš u ugao i kreneš da je pritiskaš, ne daš mu da se razvija, ljudi to osete i hoće da brane Srbiju i tad nikada ne možeš da ga pobediš. Videćete uskoro na izborima kako stvari stvarno stoje. Mi hoćemo da budemo ujedinjeni. Mi nećemo da se svađamo - zaključio je Vučić.

Ovako stabilan kurs dinara nikada nismo imali

Vučić je napomenuo da on, ali i stariji od njega, ne pamti da je bio stabilan kurs dinara u Srbiji do poslednjih 14 godina.

- Nikada ga nismo imali. Koliko god godina da imamo, nikada ga nismo imali od Drugog svetskog rata naovamo. Vratili bi nas nazad u prošlost, vratili bi nam nesigurnost, vratili bi nam zemlju bez fabrika, sve bi ponovo opljačkali kao što su činili od 2000. do 2012. godine. Samo zahvaljujući vama uspeli smo da sačuvamo i političku samostalnost i nezavisnost i da sačuvamo pravo na drugačiju i bolju budućnost - naglasio je Vučić.

Srbin voli snažnu vojsku

Predsednik Srbije naglašava da su vlastodršci, oni koji bi da se vrate na vlast, topili tenkove i puške, uništavali vojsku, a danas o srpskoj vojsci i o njenoj snazi pričaju svuda jer im smeta.

- Nama ne smeta jer Srbin voli snažnu vojsku, Srbin hoće da bude svoj na svome, da sam čuva svoje nebo, da sam čuva svoju zemlju, da sam čuva svoje žito i svoju šljivu. I niko ne može da mu uzme pravo da voli svoju vojsku. I danas imamo jaku vojsku, i sve to imamo samo zahvaljujući vama. I sve puteve i auto-puteve koje gradimo imamo samo zahvaljujući vama - naveo je predsednik.

Počinje opremanje 1.500 stanova ua učesnike Ekspa

Vučić je da će danas obići Ekspo kako bi video kako napreduju radovi.

On je novinarima u Lapovu, gde je razgovarao sa građanima, rekao da će uskoro početi unutrašnje opremanje stanova u kojima će boraviti učesnici specijalizovanje izložbe.

- Svaki mora da bude opremljen i uređen i da pokažemo da smo najbolji domaćini. Uvek se plašim da li ćemo da stignemo do tada sve da završimo, ali moraćemo - rekao je Vučić, i podsetio da je do Ekspa ostalo još 300 dana.