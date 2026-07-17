Predlog je dobio podršku dela senatora i predviđa fleksibilniji pristup u odnosu na prvobitni tekst.

Izmenjenu verziju zakonskog predloga podržalo je 26 američkih senatora, prenosi Rojters. Najveća promena odnosi se na maksimalne carine koje bi mogle biti uvedene kupcima ruskih energenata.

Umesto prvobitno predloženih 500 odsto, nova verzija predviđa maksimalnu stopu od 100 odsto za pet najvećih kupaca ruske nafte i prirodnog gasa.

Predlog je u međuvremenu izmenjen u odnosu na verziju koju su u aprilu 2025. godine predstavili Lindsi Grejem i Ričard Blumental.

Pored smanjenja maksimalnih carina, uveden je i izuzetak za države koje manje od 15 odsto svog prirodnog gasa uvoze iz Rusije i koje istovremeno preduzimaju značajne korake ka daljem smanjenju tog uvoza.

Prema navodima Rojtersa, takva odredba mogla bi da omogući izuzeće za Japan, Francusku, Mađarsku i Belgiju, ukoliko ispune propisane uslove.

Novi tekst zakonskog predloga daje i predsedniku Sjedinjenih Američkih Država ovlašćenje da ukine sankcije ako proceni da je takva odluka u nacionalnom interesu zemlje.

Govoreći o razlozima ublažavanja pojedinih odredbi prvobitnog predloga, jedan pomoćnik američkog Senata izjavio je da je „to jedina verzija koja trenutno ima podršku svih i verovatno jedina koja može da nastavi zakonodavni postupak i izvrši pritisak na Rusiju onako kako bismo svi želeli“.

Rojters podseća da su najveći kupci ruske nafte Kina, Indija, Slovačka, Mađarska i Azerbejdžan. Kada je reč o uvozu ruskog prirodnog gasa, među najvećim uvoznicima nalaze se Kina, Francuska, Japan, Mađarska i Belgija.

Kako je ranije preneo CNN, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp podržaće paket sankcija prema Rusiji koji je prvobitno predložio Lindzi Grejem.