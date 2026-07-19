Ekipa vatrogasaca iz Ouklanda osvojila je društvene mreže nakon što je, usred intervencije na požaru automobila, zastala kako bi spasila jednog malog pernatog "posmatrača" koji se našao u nevolji.

Sve se dogodilo kada je ekipa iz Vatrogasne službe Ouklanda intervenisala zbog zapaljenog vozila u istočnom delu grada. Nakon što su stavili požar pod kontrolu, vatrogasci su primetili goluba koji im je polako prilazio i izgledao potpuno iscrpljeno.

Prema objavi vatrogasaca na Instagramu, pretpostavlja se da je ptica udahnula veću količinu dima tokom požara, zbog čega je teško disala. U dirljivom prizoru koji je oduševio milione ljudi, vatrogasci su pažljivo prislonili malu masku sa kiseonikom na kljun goluba kako bi mu pomogli da dođe do daha.

Njihov trud se isplatio.

Posle nekoliko trenutaka udisanja kiseonika, golub je povratio snagu, raširio krila i odleteo, ostavljajući iza sebe još jedan dokaz da herojstvo nema granice – niti zavisi od veličine onoga kome je potrebna pomoć.

Snimak spasavanja, koji je sindikat vatrogasaca objavio na društvenim mrežama u utorak, za kratko vreme postao je viralan. Pregledan je više od sedam miliona puta, dok su hiljade korisnika u komentarima pohvalile saosećajnost i humanost vatrogasaca, piše Nypost.