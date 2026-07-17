"Nešto što nismo imali ni u vreme velike Jugoslavije: danas je ceo vrh Stejt Departmenta bio na razgovorima sa delegacijom Srbije. Razgovore je otvorio državni sekretar Marko Rubio, imali smo kraći sastanak sa njim. Zatim po radnim grupama sa pomoćnicima državnog sekretara, predstavnicima Ministarstva za energetiku, trgovinu, predstavnicima Pentagona. Imali smo u prethodna 24 sata ovde i predstavnike NASA i krešendo svega je bio sada sa zamenikom državnog sekretara Kristoferom Landauom, čovekom sa kojim smo prošle godine radili na pomoći Republici Srpskoj i stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini", rekao je Đurić novinarima u Vašingtonu.

Istakao je da je srpska delegacija sa sagovornicima prešla širok spektar tema.

"Od energetike, gde nam je veoma važno da nastavimo da jačamo našu energetsku bezbednost, da gradimo nove gasne koridore, da gradimo nove elektroenergetske kapacitete, i naravno da nastavimo da gradimo našu putnu infrastrukturu kada je reč o saobraćaju, gde imamo takođe partnerstvo sa američkim kompanijama koje će nastaviti da jača i da se razvija", naveo je Đurić.

Dodao je da administracija predsednika SAD Donalda Trampa i administracija predsednika Aleksandra Vučića uvode Srbiju u novu eru srpsko-američkih odnosa. Šef srpske diplomatije naveo je da je potpisan izvanredno važan sporazum o saradnji u oblasti prosvete i nauke, koji se odnosi na Fulbrajtove stipendije.

"I želim da čestitam i našoj akademskoj zajednici, ljudima od slova i reči, i želim da i naši instituti i naše druge ustanove budu prisutne kao deo ove saradnje", rekao je Đurić.

Kako je naveo, razgovarali su detaljno i o situaciji u regionu i kako da interesi obe strane budu još više komplementarni.

"Preneo sam pozdrave i naših ljudi sa Kosova i Metohije kojima je potrebna pomoć, kojima je potrebna podrška, i naravno, pomenuo sam i manastir Visoke Dečane i potrebu za zaštitom koja tamo postoji, da postoji vojno prisustvo i da je to jedan od manastira koji se nalazi na listi najugroženijih već dugi niz godina, i da treba zato to vojno prisustvo da nastavi da postoji", rekao je Đurić.

Naglasio je da nema značajnije teme koje se nisu dotakli, i da je zato strateški dijalog i važan, zato što će on uneti redovnost u tu vrstu komunikacije.

"Ovo nije jednokratna stvar; ovo je nešto što će nastaviti da se dešava redovno, što će nositi sa sobom izradu plana saradnje u različitim oblastima od strane različitih ministarstava. I, kao što sam rekao i pre početka dijaloga: ne znači da ćemo se uvek oko svega slagati, ne znači da uvek identično gledamo na sve teme. Srbija vodi samostalnu spoljnu politiku, ali imamo jedan dogovor, jedan čvrst konsenzus oko toga da želimo strateško partnerstvo, da želimo dugoročnu saradnju, da želimo dugoročno bolje odnose", zaključio je Đurić.