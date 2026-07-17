Naučna studija, koja je obuhvatila podatke skoro 285.000 učesnika iz britanske "Biobanke", utvrdila je da klinička gojaznost smanjuje verovatnoću da pojedinac zadrži ili pronađe posao za 4,2 procentna poena.

To praktično znači da je četvoro od svakih 100 gojaznih odraslih stanovnika nezaposleno isključivo zbog viška kilograma, prenosi GB News. Istraživanje je otkrilo dramatične razlike među polovima, pri čemu gojaznost znatno teže pogađa muškarce na tržištu rada.

Dok kod žena višak kilograma smanjuje šanse za zaposlenje za 2,1 odsto, kod muškaraca taj procenat iznosi čak 6,6 odsto.

Vodeći autor studije dr Aharon Kac istakao je da ove razlike mogu da budu posledica vrste zanimanja, zdravstvenih ograničenja, ali i diskriminacije poslodavaca.

U Velikoj Britaniji trenutno oko 15 miliona ljudi spada u kategoriju klinički gojaznih, dok čak dve trećine odraslog stanovništva ima prekomernu težinu, što je duplo više u odnosu na devedesete godine prošlog veka.

Kao odgovor na ovu krizu, britanska vlada pokrenula je pilot-programe u okviru kojih će nezaposlenima obezbeđivati injekcije za mršavljenje.

Ranije analize pokazale su da ovi medicinski tretmani smanjuju broj dana bolovanja za 45 odsto nakon devet meseci korišćenja, kao i da bi masovna primena mogla da rastereti zdravstveni sistem za deset miliona pregleda kod lekara opšte prakse godišnje.