Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije podnelo je krivičnu prijavu protiv Aleksandra Radića (54), zbog sumnje da je širio laži o navodnom korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu.

Ovaj vojni analitičar je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije i krivičnog dela odavanje tajnih podataka iz člana 98. Zakona o tajnosti podataka. U saopštenju tužilaštva je navedeno da je, nakon što je po naredbi sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu obavljen pretres i veštačenje oduzetog mobilnog telefona od osumnjičenog i drugih elektronskih uređaja, utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni izvršio navedena krivična dela. Imajući u vidu da je osumnjičeni 24. juna napustio teritoriju Srbije, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor jer se nalazi u bekstvu u inostranstvu, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, te da naredi raspisivanje poternice za osumnjičenim Aleksandrom Radićem.

Prikupljao informacije

Sumnja se da je Radić iskorišćavajući svoje kontakte sa N. N. licima zaposlenim u državnim organima prikupljao informacije koje su stepenovane različitim stepenima tajnosti i na taj način neovlašćeno došao u posed tajnih podataka koji nose oznake „strogo poverljivo“, „poverljivo“ i „interno“. Pored toga, sumnja se da je on od 15. marta 2025. godine pa nadalje u javnosti iznosio kao činjenice informacije koje mu nisu bile poznate i dostupne, već su u pitanju bile lažne tvrdnje u vezi s navodnom upotrebom zvučnog topa od strane državnih organa na protestu koji je održan na Trgu Slavija ranije tog dana, a sve u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

Opasna nagađanja

Radić je, kako se sumnja, 15. marta 2025. godine u 20.24 časa ostvario komunikaciju putem aplikacije „Signal“ sa novinarkom televizije N1 S. K., koja mu je nakon kratkog razgovora poslala link sa društvene mreže X za korisnički profil pod nazivom „Alef Pendule“ na kojem je administrator profila objavio:

- Koju ste tehnologiju koristili i šta je bio cilj ove intervencije - sa pratećim video-snimkom iz Ulice Kralja Milana, te mu je rekla da obrati pažnju na 32. sekund snimka.

U 20.53 časa osumnjičeni je novinarki poslao poruku da je upotrebljeno zvučno oružje američko neletalno sredstvo koje se koristi za onesposobljavanje, te da je cilj njegove upotrebe bio brutalan prikaz sile i dokaz arogancije. Potom je, kako je navedeno u saopštenju, u 21.12 časova na portalu N1, a zatim u 21.30 časova u emisiji televizije N1 „Direktno“ objavljen tekst sa izjavom osumnjičenog o navodnoj upotrebi zvučnog topa, što je bila prva medijska tvrdnja o upotrebi zvučnog topa na protestu 15. marta 2025. godine u Beogradu. Paralelno s ovom komunikacijom od 15. marta 2025. godine, osumnjičeni Radić je komunicirao putem aplikacije „Insatt Messenger“ s narodnim poslanikom Zlatkom Ponošem na temu upotrebe zvučnog topa, da bi ga u nastavku komunikacije 16. marta ovaj upitao:

- Šta misliš ti, na kraju ko je aktivirao top?

Radić mu je odgovorio:

- E, to ne znam. Nemam izvore, ali prvi tip mi je Vulinova paravojna grupa.

Takođe, kako se sumnja, 15. marta 2025. godine u 20.56 časova osumnjičeni je komunicirao na Viber grupi sa novinarom RTS-a G. J. i urednikom agencije Beta V. K. u kojoj je G. J. u 20.56 časova napisao „Koristili su zvučni top po NATO kvalifikaciji Sonic weapon“, na šta je Radić odgovorio potvrdno.

Kontradiktornosti

Pošto je u sredstvima javnog informisanja i društvenim mrežama podeljena fotografija navodnog zvučnog topa ispred Doma Narodne skupštine RS, osumnjičeni Radić je 19. marta 2025. godine oko 10:09 časova na istoj Viber grupi izneo kontradiktornu tvrdnju svojim prethodnim tvrdnjama, pa je poslao poruku „ovo je PSY OPS“, što bi trebalo da znači da se radi o psihološkoj operaciji. Iako osumnjičeni Aleksandar Radić nije bio prisutan u Ulici kralja Milana 15. marta 2025. godine u popodnevnim časovima, u svojim daljim javnim nastupima tvrdio je da poseduje informacije da je upotrebljen „zvučni top“, a nakon razgovora sa V. O. je tvrdio da je u pitanju „infrazvuk“, tako da je njegov dalji javni nastup bio usmeren na tvrdnje da je aktuelna vlast koristila nedozvoljeni uređaj, ali sa narativom da je to bilo „pucanje u narod“ i da je namera bila da se okupljeni građani povrede. To je potvrdio istog dana u 22.24 časa na društvenoj mreži Fejsbuk u razgovoru s novinarkom „Nedeljnika“ A. Ć., kojoj je saopštio da zna koje je sredstvo upotrebljeno. U komunikaciji od 16. marta 2025. godine u 13.3 časova između osumnjičenog A. R. i novinara RTS-a G. J. došlo je do nesuglasica, kada je G. J rekao Radiću da ga je RTS upitao o upotrebi zvučnog topa i da je on rekao da ne želi da nagađa i ruši svoj integritet, na šta mu je osumnjičeni odgovorio da on može da ruši svoj integritet, jer ima ideološku podlogu borbe za istinu. Kako je dalje navedeno u saopštenju, od 15. marta 2025. godine do 20. marta 2025. godine osumnjičeni je uglavnom putem Fejsbuka intenzivno komunicirao s potpukovnikom Vojske Srbije, pilotom D. B. o navedenoj temi, da bi 18. marta osumnjičeni Radić izneo sumnju da je zvučni top bio na Palati Albanija, na šta mu je D.B. odgovorio da je to nemoguće, jer je domet zvučnog topa do 600 metara. Nakon dalje komunikacije D. B. je obavestio osumnjičenog da definitivno nije bilo zvuka, nakon čega je osumnjičeni Radić izneo mišljenje da je možda u pitanju uređaj „vortex“, sa čime se D.B. nije složio. Putem aplikacije „Signal” od 17. marta do 18. marta 2025. godine A. R. je u grupi FDU, čiji su članovi pored osumnjičenog studenti A. M. i M. M, u jednom momentu izneo tvrdnju da je upotrebljeno oružje koje emituje infrazvuk i da je u pitanju uređaj „vortex canon 1000Xi“, na šta mu je student M. M. odgovorio:

- Da li znate da li imamo pored ovoga i „vortex canon“ topove manjih dimenzija? Na osnovu analiza koje su nam uradili doktoranti i profesori 1000Hі se mora čuti i nemoguće je da generiše infrazvuk.

U nastavku komunikacije osumnjičeni Radić na grupu FDU je poslao zvanično saopštenje Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, na šta je dobio odgovor od studenta M. M.:

- To im je fora, skoro pa da ništa pogrešno nisu napisali, jer zvučni top stvarno nije korišćen, jer „vortex canon“ koji je korišćen i nije zvučni top nego skroz druga stvar koja funkcioniše po skroz drugom principu, a zvuk je samo nuspojava.

Na osnovu navedenog, 26. marta 2025. godine studenti FDU su objavili video-snimak o upotrebi „nekog oružja“ protiv demonstranata, čime su pokušali da spinuju javnost i isprave grešku da se radi o zvučnom topu, već da se radi o infrazvučnom oružju, navedeno je u saopštenju.

Komunikacija s ruskim državljaninom

Radić je putem aplikacije Telegram komunicirao sa ruskim državljaninom V. O. koji mu je u periodu od 21.58 do 22.23 časa napisao da je 2014. godine koristio „zvučni top“ protiv somalijskih pirata i da isti ne valja, gde je prvi put spomenuo termin „infrazvuk“ u vezi s navedenim događajem. Nakon toga, osumnjičeni je termin „infrazvuk“ u 00.07 časova napisao u Viber grupi sa gorenavedenim novinarom i urednikom, navedeno je u saopštenju.