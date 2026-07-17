Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
Sastanak će biti održan u 12.00 časova, u Vili Mir, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
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Sastanak će biti održan u 12.00 časova
Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
Sastanak će biti održan u 12.00 časova, u Vili Mir, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
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