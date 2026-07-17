Nakon što se u Kijevu završio samit „Ukrajina - Jugoistočna Evropa“ na kojem je učestvovala i Srbija, Aleksandar Vučić je rekao da je Evropska komisija zaključila da je Srbija ispunila sve uslove za otvaranje Klastera tri, ali da neće očajavati i ako se to ne dogodi jer, kako kaže, on se ne savija pred strancima jer je iza njega Srbija.

Vučić se oglasio na društvenim mrežama i poslao moćnu poruku.

„Ne spuštam glavu ni pred kim, moja kičma se ne savija pred strancima jer je iza mene Srbija, najsvetija moguća stvar“, napisao je Vučić na Instagramu.

Predsednik stalno pokazuje koliko voli našu državu, a jednom prilikom je poručio i da za Srbiju živi.

- Volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj, za Srbiju se borim, za Srbiju živim - otkrio je Vučić.

Prvi čovek Srbije je juče poručio da je Evropska komisija rekla da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima, i istakao da čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu nastavlja se s radom i ekonomskim napretkom zemlje i izgradnjom dobrih odnosa sa svima.

- Ne treba zbog toga da očajavamo. Ništa to nije baš tako strašno i ništa to neće Srbiji mnogo ni odneti ni doneti. Nastavljamo da radimo, a važno je da brinemo o ekonomskom napretku naše zemlje i da gradimo dobre odnose sa svima - kazao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara da li ima izgleda da Srbija otvori Klaster 3 u pristupnim pregovorima sa EU nakon što je generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Kopman izneo argumente izvestiocu za Srbiju Toninu Piculi zašto Srbija treba da otvori Klaster 3, Vučić je rekao da nama život ne zavisi od toga, ali da ćemo nastaviti da radimo.

- Kopman je profesionalac, vrhunski korektan čovek i pomagao je Srbiji. Ako je neko pomagao, pomagali su Fon der Lajen, Antonio Košta i Gert Jan Kopman. Trudili su se, radili zajedno sa nama, borili se zajedno sa našim ljudima - rekao je Vučić.

On je dodao da su predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu i glavni pregovarač u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Danijel Apostolović i ministar za evrointegracije Nemanja Starović uložili mnogo truda kako bi Klaster 3 bio otvoren.

- Meni je najžalije naših ljudi. Ubiše se Ana, Danijel, Nemanja, po ceo bogovetni dan nešto ispunjavaju, ispunjavaju neke kriterijume. To im je i posao u krajnjoj liniji. Baš su mnogo truda, mnogo rada uložili i sad je to za njih razočaranje ako se ne dogodi. A za mene je, negde, očekivano - napomenuo je Vučić.

Istakao je da je Srbija pretekla sve zemlje koje su ispred nje na putu ka EU kada je u pitanju ekonomija i životni standard.

- To je ono što je za nas najvažnije. I otvoreni smo i prema drugima u svetu, tako da će ljudi najbolje da vide. Za mene bi to bio dokaz onoga o čemu sam, nažalost, govorio, a to je da zasluge nisu uvek jedino merilo. I kad govorite o 'merit-based', baš ste to čuli kao od papagaja milion puta od svih ljudi iz regiona 'merit-based', 'merit-based', 'merit-based'… Sintagma, floskula, jedna za koju se sada potvrdilo da je baš floskula zato što je i Evropska komisija rekla da smo sve ispunili - zaključio je predsednik Srbije.

Sa predstavnicima Svetske zdravstvene organizacije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji.

Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, na kojem je bio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Sastanku je putem video-linka prisustvovao i regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri Kluge.

Lončar i Kluge su na kraju sastanka u prisustvu predsednika Vučića potpisali dvogodišnji sporazum o saradnji (VSA) za period 2026-2027.