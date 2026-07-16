Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji.

Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a prisustvuje i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Sastanku putem video-linka prisustvuje i regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri Kluge.

Lončar i Kluge će na kraju sastanka, u prisustvu predsednika Vučića, potpisati Dvogodišnji sporazum o saradnji (VSA) za period 2026-2027, prenosi Tanjug.