To je istina kako bi Srbija izgledala da sutra blokaderi opet uzmu vlast: plenumi bi odlučivali da li, ako ste glasač SNS-a, treba da se oduzme penzija vašim roditeljima i bila bi velika šansa da se to desi - istakao je Piper.

Prema njegovim rečima, plenumi bi odlučivali i da li deca glasača SNS-a treba da se izbace iz vrtića, da li neko treba da ostane bez posla zato što glasa za SNS.

Isto kao što su nekada odlučivali opštinski odbori Demokratske stranke, koju danas vodi podržavalac blokaderske liste Srđan Milivojević – naveo je Piper.

Dodaje da je Dragan Popović otkrio kako bi Srbija izgledala pod blokaderima.

Slede izbori i građani će sve njih, od blokadera iz opozicionih stranaka do Đokićevih lažnih studenata blokadera, poslati na smetlište političke istorije - zaključio je Piper.