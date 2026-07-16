Podsećamo, Bojana Maljević pre nekoliko meseci dobila je poziv da bude jedna od kandidatkinja na blokadersko studentskoj listi, ali je, kako je rekla, morala da se povuče sa blokaderske iste.

Nakon njene izjave blokaderi su se žestoko obrušili na Maljkevićku uz najstrašnije uvrede o čemu je Alo! ranije pisao.

Međutim napadi na nekadašnju blokadersku uzdanicu ne jenjavaju.

"Ne znam ko vetira i napada Bojanu Maljević, ali ovo, inače odlično napisano pismo, je tako strašno i otrežnjujuće. Napravili smo monstruma i sada ne znamo šta ćemo sa njim", navodi se u jednoj od novih objava blokadera na društvenim mrežama.

I zaista, organizovani napad na Maljevićku na društvenim mrežama pokazuje kakav je raskol u redovima blokadera, ali i podseća na reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da će doći trenutak kada će blokadere morati da brani jedne od drugih.

Predsednik Vučić više puta je istakao da će morati da brani blokadere od naroda, a sada se ispostavilo da će morati da štiti blokadere čak i od drugih blokadera. U junu 2025. godine on je, između ostalog, rekao:

"Ja sam rekao, za 3 meseca moraću ove ljude da branim od naroda, a biće i možda za manje od toga. Oni ne razumeju da se time bavim. Ja sam radno mesto napustio noćas posle 2 ujutru, na poslu sam bio od 6. Zato sam srećan što vidim ove mlade ljude na kolokvijumima, kao na FON-u, nekoliko hiljada dece polaže", primetio tada je Vučić.

Predsednik je tada dodao:

"Ljudi počinju da ih mrze, i oni polako vide da su napravili veliku grešku. Dali su mi materijala godinama unapred da pokazujem koja je njihova politika. Ja ih molim, i objašnjavam im da to nije isto kao u njihovoj zatvorenoj blokaderskoj grupi. U Kosjeriću, od dve liste, isti broj izašlih u 23 dana razmaka, imate trećinu birača jedne liste koji prelaze u birače druge liste. Toliko su ljude razočarali svojim ponašanjem, bahatošću, siledžijskim delovanjem posle Vidovdana, bukvalno su nakon toga ljudi prešli na drugu stranu", ukazao je Vučić.

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