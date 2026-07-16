"Mi planiramo takođe da potpišemo memorandum o razumevanju o saradnji između Sjedinjenih Država i Srbije u energetskom sektoru, koji će takođe pomenuti i ovaj projekat, Đerdap 3, ali i saradnju na razvoju gasne infrastrukture, takođe potencijalima geotermalne energije, kao i mogućoj saradnji na polju razvoja nuklearnog programa", rekla je Đedović Handanović Tanjugu u Bukureštu.

Istakla je da zaista imamo veliki potencijal u budućoj saradnji u energetskom sektoru.

"Ali pre svega je važno da otpočnemo strateški dijalog, jer je to nešto što će doneti sveobuhvatnu korist svakako Srbiji, ali i Sjedinjenim Državama. I ja se radujem i tim događajima sutra u Vašingtonu, za koje smo se dugo pripremali", rekla je Đedović Handanović nakon što je u Bukureštu sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilie Boložanom potpisala Memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom RHE Đerdap 3.