Konkretno, ruske snage su stigle do severne „kapije“ Kramatorska i južne „kapije“ Slavjanska, piše portal Pro njuz.

Ovo napredovanje dolazi nakon značajnog ruskog prodora u tom području, koji je izazvao ozbiljne poremećaje na prvoj liniji ukrajinske odbrane.

Pre nekoliko dana, ukrajinski Telegram kanali izvestili su o prodoru ruskih diverzantskih grupa u blizini naselja Persomarijevka, Nikonorovka i Velikaja Puštos, istočno od Kramatorska.

Prema analizama vojnih izvora, ruska vojska navodno u potpunosti koristi kolaps ukrajinske odbrane u području Malinovke i Tihonovke.

Ta dva naselja poslužila su kao osnova za brzi napad, dok se ukrajinska prva linija odbrane navodno našla u stanju potpunog rasula.

Još je prerano za konačnu procenu situacije, međutim, posmatrači ističu da ruske snage sada imaju priliku da dodatno iskoriste nastali haos i nastave napredovanje ka ključnim urbanim centrima Donbasa.

Kramatorsk i Slavjansk predstavljaju dva poslednja velika utvrđena grada koja su pod kontrolom ukrajinskih snaga u toj oblasti.

Njihov pad predstavljao bi ozbiljan udarac za Kijev i značajno bi promenio odnos snaga na istočnom frontu.

Rusko napredovanje u ovom području se intenzivira, dok se ukrajinska odbrana, prema navodima iz teksta, suočava sa teškoćama u reorganizaciji nakon nedavnih gubitaka.

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