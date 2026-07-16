Traže da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sruši na ulici i pritom najstrašnije vređaju pošten narod.

Blokader Ljubodrag Stojadinović izjavio je da su "izbori u Srbiji su mogući jedino onda kad ovaj režim padne".

- "Prvi uslov je da režim padne" i "pritisak ulice bi morao da otera ovaj režim" - rekao je Stojadinović.

- Znači, socijalni bunt može da bude pokretač političkog prevrata - dodao je on.

Narod koji ne želi blokade i koji ne podržava blokadersko otimanje vlasti na ulici, Stojadinović najstrašnije vređa nazivajući ih "lobotomiranima" i "članovima sekte".

- Iako nemaju ništa, oni ga (Vučića) navodno vole, iako nemaju ništa - rekao je blokader za narod.

"Kontejner revolucija"

On je zatim govorio o "revoluciji na ulicu" putem koje bi blokaderi želeli otmu vlast na ulici.

Obraćanje Stojadinovića možete pogledati u narednom snimku.