Vučić je poručio da oni koji su objavili takve rezultate treba da objasne kako je, prema njegovim rečima, došlo do pada podrške studentima.

- Mora da objasne gde su studenti izgubili podršku. Zapamtite ovo. Ovo rade jer znaju da im je poslednja prilika da nešto urade. Da bi mogli da provode ideju nasilnog rušenja ustavnog poretka.

Pogrešno veruju da će time nekoga da ubede - rekao je Vučić.

Nakon što su se "klali" oko REM-a, blokaderi su sada započeli rat do istrebljenja.

Najpre je bivši košarkaš, sadašnji blokader, Štimac, napao lidera Stranke slobode i pravde, Dragana Đilasa:

"Ipak je najjače što Dragan iz SSP-a ide okolo gostuje i postavlja uslove već dve nedelje i neke zaključke daje, kad ono 0,9% a botovi koji ga podržavaju, e oni idu truju okolo i napadaju narod i studente"

Zatim je jedan od najaktivnijih blokadera na Iksu rekao da će "neko morati da odgovara":

"Zapamtite ova istraživanja, u slobodnoj Srbiji moraće da se objasni zašto su se lažirala istraživanja i zbog koga i sa kojim ciljem, ne možemo večno opraštati"