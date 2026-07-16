Cene su ostale na povišenom nivou zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i bojazni za globalno snabdevanje, preneo je Trejding ekonomiks.

Tržište je reagovalo nakon novog talasa američkih vojnih udara na Iran i ponovnog uvođenja pomorske blokade iranskih luka u blizini Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pravaca za transport nafte.

Američke snage su izvele višesatnu operaciju tokom koje su gađane desetine vojnih ciljeva duž iranske obale i u blizini strateški važnog Ormuskog moreuza, sa ciljem da se oslabi sposobnost Teherana da ometa međunarodni pomorski saobraćaj.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je da će vojne operacije biti nastavljene sve dok Iran ne obustavi napade na brodove u Ormuskom moreuzu i ne omogući nesmetan prolaz plovilima kroz taj strateški prolaz.

Istovremeno, Tramp je u utorak odustao od ranije najavljenog uvođenja naknade od 20 odsto na teret koji prolazi kroz Ormuski moreuz, ocenivši da će eventualni gubitak prihoda biti nadoknađen budućim investicijama zalivskih zemalja u američku ekonomiju.

Dodatnu podršku cenama pružili su podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA), prema kojima su zalihe sirove nafte u SAD prošle sedmice smanjene za 1,7 miliona barela, što ukazuje na nastavak snažne potražnje na najvećem svetskom tržištu nafte.

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