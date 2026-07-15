Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Evropska komisija rekla da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima i istakao da čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu nastavlja se sa radom i ekonomskim napretkom zemlje i izgradnjom dobrih odnosa sa svima.

"Ne treba zbog toga da očajavamo. Ništa to nije baš tako strašno i ništa to neće Srbiji mnogo ni odneti ni doneti. Nastavljamo da radimo, a važno je da brinemo o ekonomskom napretku naše zemlje i da gradimo dobre odnose sa svima", rekao je Vučić u Kijevu nakon što je učestvovao na Samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

Odgovarajući na pitanje da li ima izgleda da Srbija otvori Klaster 3 u pristupnim pregovorima sa EU nakon što je generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Kopman izneo argumente izvestiocu za Srbiju Toninu Piculi zašto Srbija treba da otvori Klaster 3, Vučić je rekao da nama život ne zavisi od toga, ali da ćemo nastaviti da radimo.

"Kopman je profesionalac, vrhunski korektan čovek i pomagao je Srbiji. Ako je neko pomagao, pomagali su Fon der Lajen, Antonio Košta i Gert Jan Kokman. Trudili su se, radili zajedno sa nama, borili se zajedno sa našim ljudima", rekao je Vučić.

Dodao je da su predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu i glavni pregovarač u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Daniejl Apostolović i ministar za evrointegracije Nemanja Starović uložili mnogo truda kako bi klaster 3 bio otvoren.

"Meni je najžalije naših ljudi. Ubiše se Ana, Danijel, Nemanja, po ceo bogovetni dan nešto ispunjavaju, ispunjavaju neke kriterijume. To im je i posao u krajnjoj liniji. Baš su mnogo truda, mnogo rada uložili i sad je to za njih razočaranje ako se ne dogodi. A za mene je, negde, očekivano", rekao je Vučić.

Istakao je da je Srbija pretekla sve zemlje koje su ispred nje na putu ka EU kada je u pitanju ekonomija i životni standard.

"To je ono što je za nas najvažnije. I otvoreni smo i prema drugima u svetu, tako da ljudi će najbolje da vide. Za mene bi to bio dokaz onoga o čemu sam, nažalost, govorio, a to je da zasluge nisu uvek jedina merila. I kad govorite o 'merit-based', baš ste to čuli kao od papagaja milion puta od svih ljudi iz regiona 'merit-based', 'merit-based', 'merit-based'. Sintagma, floskula, jedna za koju se sada potvrdilo da je baš floskula zato što je i Evropska komisija rekla da smo sve ispunili", rekao je Vučić.

Dodao je da su to rekle i najveće države članice - Nemačka, Francuska, Italija, Španija, Poljska i Rumunija.