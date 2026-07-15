Na Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa u Kijevu usvojena je zajednička deklaracija kojom se pruža snažna politička i bezbednosna podrška Ukrajini. Za razliku od ostalih učesnika, Srbija nije stavila potpis na dokument.

-Jedini sam koji nije stavio potpis. Kada pročitate deklaraciju, sve će vam biti jasno, ne moram ništa tu da objašnjavam. Oni znaju za naš stav, ja znam za njihove. Ursula i Zelenski su korektni, oni znaju šta je naša politika - rekao je predsednik Vučić.

Zahvalio se Vladimiru Zelenskom na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije