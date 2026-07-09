Odgovor ministra prenosimo u celosti:

"Najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućoj isplati novca punoletnim građanima moguća je zbog odgovorne ekonomske politike koju vodimo, ona je odraz ekonomske snage jedne od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, socijalno orijentisanog upravljanja državom i razumevanja da je uloga države da radi u interesu svojih građana.

To je, sažeto, sve ono što ne razume potpredsednik SSP-a Dušan Nikezić, te iznosi neistinite tvrdnje da će pomoć građanima biti finansirana novim zaduživanjem.

To bi, na drugoj strani, svakako bio potez koji bi on, sa svojim šefom „Đilasom_619“ uradio, jer njihovo znanje i umeće upravljanja javnim finansijama dobacuje isključivo do zaduživanja, bez ideje kako se u ekonomiji jedne države stvara dodatna vrednost.

Srpska ekonomija je danas stabilna, jaka, sa više od pet milijardi evra na računu, i to uz visok nivo javnih ulaganja koji prvi put u istoriji srpskog budžeta premašuju sedam odsto BDP-a, uz visok stepen izloženosti spoljnim ekonomskim rizicima i uz proces sprovođenja ekonomskih reformi koji je uvek, za svaku zemlju, bolan i težak put.

U Nikezićevim snovima, pak, nema dovoljno sredstava na državnom računu, finansije se pogoršavaju, a svaki uspeh je, gle čuda - predizborni trik.

Pa, građani Srbije ne bi imali baš ništa protiv, siguran sam, da ste se istim “trikovima” poslužili i vi. Tako ne bi morali da čekaju tek 2025. godinu da prosek plata premaši 1.000 evra, što se desilo za vreme ove vlasti, ne vaše kada su građani u proseku zarađivali 330 evra. Ne bismo morali onda da čekamo ni da nezaposlenost spustimo na manje od devet odsto, sa vaših 25,9 odsto kada je svaki četvrti građanin Srbije bio bez posla, ne bismo morali da čekamo na strane direktne investicije.

Pamtićemo vas, Nikeziću, po redovima. Od hrane, preko benzina, do redova za posao. Puna vam je bila samo Nacionalna služba za zapošljavanje, jer ste izgubili 500.000 radnih mesta. To nisu, Nikeziću, samo brojke, već ljudi koji su ostali bez posla… Danas su naše tabele pune uspeha - kilometri auto-puteva, reformisan finansijski sektor, nove bolnice, škole, vrtići, novi rekordi.

Srbija je danas zemlja koja stremi proseku plata od 1.400 evra, zemlja koja će sledeće godine biti domaćin najvećeg svetskog događaja, a najvećeg ikada u našoj istoriji, zemlja koja misli o kvalitetu života penzionera, a ne samo o brojnom stanju, zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom. Srbija je u top pet najbrže rastućih zemalja u Evropi, Srbiji je dobro kada nismo u istom snu..

Vaš san i san Đilasa i njegovih 619 miliona evra koliko je inkasirao od javnih funkcija u Srbiji, nisu ono što Srbija sanja.

„Srbija posle vas“ je najuspešniji program naše zemlje i, srećom, ne možete mu baš ništa", napisao je Mali.