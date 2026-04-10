"Zatvaranjem ovih zdravstvenih institucija više od 250 Srba u selima Suvo Grlo i Banje direktno je ostalo bez zdravstvene zaštite i medicinskih usluga i to uoči najvećeg hrišćanskog i srpskog praznika Vaskrsa. Kancelarija za Kosovo i Metohiju neće dozvoliti da naš narod ostane bez zdravstvene zaštite i naći će način da im pomogne", poručuje Petković.

Dodatno, prilikom upada u sela Suvo Grlo i Banje, iščupana je i tabla sa imenima obe osnovne šlole u ovim mestima, kao i sa Srednje tehničke škole u Suvom Grlu.

"O ovim eskalatornim potezima odmah sam obavestio posednika u dijalogu Petera Sorensena i sve relevantne predstavnike medjunarodne zajednice, jer ovakvo postupanje Prištine direktno predstavlja kršenje postignutog EU rešenja kojim se omogućava nesmetano funkcionisanje srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na KiM. Podsećam da je posrednik u dijalogu Peter Sorensen javno, na konferenciji u Prištini 14. marta poručio da je rešenjem “sprečen bilo kakav prekid zdravstvenih i obrazovnih usluga”, kaže on.

"Novi eskalatorni potez koji je Priština povukla predstavlja direktni udar na srpske zdravstvene i obrazovne institucije i dolazi samo dan nakon Sorensenove posete Beogradu, čime Priština jasno stavlja do znanja da povlači jednostrane i protivpravne poteze koji za cilj imaju novu eskalaciju situacije na terenu.

Očekujem hitnu reakciju medjunarodnih predstavnika, jer ovakvi Kurtijevi potezi predstavljaju udar na samu srž postignutog dogovora, ali i tekovina dijaloga i ne smeju proći bez hitnog i adekvatnog angažmana onih koji su rešenje garantovali", zaključuje Petković.