- Sve što se dešava u našem pravosuđu je, uz ljude koji časno i pošteno rade, jedna velika sramota. Hoću da ljudi znaju da to nema veze sa državom, već sa otuđenim centrima moći. Prekršajni sud je postao sud u međuvremenu i to našom odlukom. Pitanje je jesmo li doneli ispravnu odluku ili pogrešili, ali da vi kažete da je metafora to da ćete nekoga da valjate u katranu, da ćete nekoga da šutirate, da ćete nekoga da jašete - nisam razumeo kakva je to metafora. Stilske figure sam uvek dobro poznavao i iz srpskog jezika stilistike i pravopisa uvek imao najviše ocene, a ovo mi nije ličilo na to. Ovo mi je ličilo na ogoljene pretnje i na poziv na rušenje ustavnog uređenja zemlje, ali, šta ćete. Slobodno sudijsko uverenje odnosno blokadersko uverenje do takvih odluka dovodi", rekao je Vučić.

On je kritikovao i pojedine odluke o određivanju pritvora, navodeći da se pritvor ne sme koristiti za političke obračune.

- Šta možete da mi kažete oko odluke da vratite pritvor onima koji nisu u pritvoru već godinu dana ili 7-8 meseci, zbog toga što bi mogli da utiču na svedoke, kao što je slučaj sa jednim ili dvoje bivših ministara i direktora preduzeća? Ima logike samo u jednom - ajde da učinimo još nešto da svojim političkim blokaderima učinimo pomognemo, a nekim ljudima uništimo život. Vodite postupak, ali što ljude vraćate u pritvor? To ste uradili iz čiste obesti, bahatosti, osionosti, bez ikakve argumentacije. Želite nekim ljudima da uništavate živote - istakao je predsednik.

Predsednik je dodao da će građani, kako je naveo, uskoro birati između "pristojne i normalne Srbije" i onih koji, kako je rekao, "misle da ljude progone, ubijaju i jašu".

- Tu će ljudi moći da biraju uskoro - da li hoće pristojnu i normalnu Srbiju ili one koji misle da ljude progone, ubijaju, jašu. Pred ljudima će biti jednostavan izbor veoma brzo - jasan je predsednik Vučić.

Celo obraćanje predsednika možete pročitati OVDE.