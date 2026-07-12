Naime, on se osvrnuo na činjenicu da je potpredsednik Vlade Crne Gore Aleksa Bečić pokušao sebi pripiše zasluge za hapšenje pomenutog kriminalca.

"Kad sam sinoć počeo da gledam Argentinu, informacija je bila da je srpska policija uhapsila Vuka Vulevića. Kad se završila utakmica, shvatam da je u produžecima u stvari crnogorska policija uhapsila Vulevića. Što se sve izdešava u 120 minuta. Ne daj Bože da su bili penali, ispalo bi da je Vulević uhapsio sam sebe i predao se našoj policiji na Dobrakovu", napisao je Knežević na društvenim mrežama.

Podsetimo, Aleksa Bečić, zamenik premijera Crne Gore Jakova Milatovića, potrčao je danas da se kiti tuđim perjem.

Bečić je, naime, preko medija iz Crne Gore slavodobitno potrčao da obznani veliku vest - da je uhapšen odbegli Beranac Vuk Vulević.