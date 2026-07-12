Dokaz potpunog rasula unutar blokaderskih redova osvanuo je na društvenoj mreži Iks, gde je blokaderski novinar Željko Veljković pokrenuo javnu paljbu i proglasio opšte slavlje zbog gašenja ili „kenslovanja” ovog naloga.

Zaboravljajući da su upravo njegovi mediji i saborci gradili popularnost tom istom profilu, Veljković je bez blama napisao:

„Nebo je plakalo jer je pravedno i valjda konačno kenslovan jedan prostak i digitalni nasilnik, koji frustriran karijernim i životnim neuspehom, ovde već godinama seje samo zlo. Zbogom Kristale Mete Dejmone.”

Vučiću, moraćeš da ih razdvajaš!

Ovaj šizofreni obrt jasno pokazuje kako blokaderi funkcionišu – onoga koga su do juče koristili za svoje političke igrarije i prljave kampanje, danas bez milosti gaze i nazivaju „sejačem zla” i „prostakom”!

Narod sve vidi i jasno mu je da je među njima pukla ozbiljna tikva. Kako je krenulo, predsednik Aleksandar Vučić će na kraju morati lično da ih razdvaja dok se međusobno potpuno ne očerupaju u ovom novom, prljavom unutrašnjem ratu!