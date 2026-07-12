Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić posetila je danas naselje Crepaja naselje u opštini Kovačica.

- Danas sam prepodne provela sa divnim ljudima u Crepaji, u Kovačici. Ni pljuskovi nisu mogli da spreče naše druženje, razgovore, zajedništvo. Došla sam i ovde da se zahvalim našem narodu, svim našim predivnim ljudima, bez obzira da li su Srbi, Mađari, Slovaci ili Rumuni, na ogromnoj i stalnoj podršci našem predsedniku Aleksandaru Vučiću , našoj državi i našim institucijama - saopštila je Brnabić na društvenoj mreži Instagram.

Brnabić je istakla da je za razliku od blokaderske "naša politika ujedinjena Srbija".

- Uskoro će izbori, a pored večite mržnje i podela koje promovišu blokaderi, u poslednjih nedelju dana smo mogli da čujemo da im je plan i da penzionerima oduzmu pravo glasa, a da žene nazivaju prostitutkama i da se čak i ne stide uvreda na račun žena. Naša politika je potpuno drugačija od blokaderske - naša politika je ujedinjena Srbija! Svi su važni, sa svima treba razgovarati, a posebno poštovanje imamo prema naṣ̌im starijim sugrađanima i ženama. Njima dugujemo i posebnu zahvalnost za sve što rade za svoje porordice i našu zemlju. Na izborima će ljudi moći da biraju između ujedinjene Srbije i Srbije podela, između pobedničke i podaničke Srbije! Živela Srbija i naš predivni narod! - istakla je Brnabić.