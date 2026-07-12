Astrolozi navode i da se uspešni i bogati ljudi najčešće rađaju u ovim znakovima:

Vaga

Vage su poznate po svojoj harizmi, društvenosti i sposobnosti da lako grade kontakte. Njihova veština komunikacije i stvaranja kvalitetnih odnosa često im pomaže na putu ka uspehu.

Prema astrološkim tumačenjima, Vage razumeju koliko su važni pravi ljudi u njihovom okruženju i zato ulažu mnogo energije u povezivanje sa drugima. Njihove veze nisu zasnovane samo na interesu, već na iskrenim odnosima koji im istovremeno mogu otvoriti vrata ka novim prilikama i finansijskom uspehu.

Lav

Lavovi vole da budu primećeni, a njihova samouverenost često ih vodi ka uspehu. Kao znak kojim vlada Sunce, simbol energije i sjaja, Lavovi se ne plaše da budu u centru pažnje.

Zbog izražene kreativnosti i snažnog nastupa, mnogi Lavovi pronalaze uspeh u svetu zabave, umetnosti i javnog života. Među poznatim pripadnicima ovog znaka nalaze se Dženifer Lorens i Vitni Hjuston.

Lavovi veruju u svoje sposobnosti i često imaju snažan osećaj lične vrednosti, što im pomaže da privuku prilike i ostvare velike ciljeve.

Blizanci

Blizanci se često povezuju sa inteligencijom, radoznalošću i željom za stalnim učenjem. Njihova sposobnost brzog razmišljanja i prilagođavanja može im pomoći da pronađu put do uspeha.

Ovim znakom vlada Merkur, planeta komunikacije, pa se Blizanci često ističu u pisanju, govorništvu i poslovima koji zahtevaju rad sa informacijama.

Među poznatim Blizancima nalaze se brojni pisci, umetnici i muzičari.

Bik

Bikovi su poznati po upornosti, radnoj etici i izraženom osećaju za lepotu i estetiku. Njima vlada Venera, planeta ljubavi i privlačnosti, zbog čega često ostavljaju snažan utisak na ljude oko sebe.

Njihova istrajnost i šarm mogu im pomoći da privuku poslovne prilike i ostvare uspeh. Magazin People je od 1985. godine više puta za najseksepilnijeg muškarca sveta birao upravo Bikove, među kojima su Džordž Kluni i Džonatan Bejli.

Škorpija

Škorpije važe za jedan od najodlučnijih i najambicioznijih znakova Zodijaka. Kada postave cilj, spremne su da ulože veliki trud kako bi ga ostvarile, piše Your tango.

Kao znak kojim vlada Pluton, planeta moći i transformacije, Škorpije se često povezuju sa snažnom voljom, izdržljivošću i sposobnošću da prevaziđu prepreke. Njihova sposobnost da ostanu pribrane pod pritiskom i donose važne odluke često se povezuje sa njihovim uspehom.