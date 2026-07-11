Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca.



Vučić će obići deonicu dugu 3.900 metara, a upoznaće se i sa radom mobilne ambulante u selu, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Zajedno sa predsednikom u obilasku su ministarska građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i direktor preduzeća "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak.

Obilazak

Predsednik Vučić stigao je u Sinkovce kod Leskovca, gde su ga dočekali građani, kao i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

- Gde si, Bato? Jesi li video sada kada se uradi put kako će celo selo odmah drugačije da izgleda. Zorica prošli put samo što me nije ubila što nema puta. Pazi ga ovaj Drobnjak što ćuti sve vreme, samo kad su žene u pitanju seti se da nešto dobaci. Žene su, Drobnjak, divne i mnogo odgovornije i od tebe i od mene. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam srećan, uvek sam veseo kada uradimo novi put i ovo je ljudima nešto što mnogo znači. Dobro je da ovde ima povećanja broja stanovnika, predivan je kraj, voćarski, povrtarski. Normalnog puta ovde nije bilo, sećate se koliko je Zorica navaljivala, sa unukom Despotom je došla, za mene je važno da slušamo ljude i baš sam srećan jer ovo je ono što ljudima najviše znači.

Predsednik je poručio izvođačima radova da prošire bankine. Kako kaže, ovo znači život i za ovo selo i za ove ljude.

Kaže da je ovom prilikom urađen put za 2.000 ljudi.

- Putevi su nam najvažniji za sela... Kada pitate pravog domaćina, reći će da ne može da živi bez puta. Uradili smo fekalnu kanalizaciju i ima problema sa vodovodnom mrežom, ali put znači život.

Nije slučajno kineski narod izmislio poslovicu 'ti napravi put, pa će sve da niče pored njega'. Srećan sam što to ljudi traže - kazao je predsednik.

- Sad ljudi vide da se rade putevi više nego ikad i ja sam srećan što to ljudi traže. Kad biste vi znali koliko toga ima što smo rekli a još nismo uradili i ja to znam jer ne možete sve da stignete i nije samo da ne možete da stignete, znate li vi koliko košta ovaj put, košta 1.200.000 evra. Znate li kad bi Leskovac skupio te pare? Hoću da radimo mnogo više u ovakvim mestima koja su siromašnija.

Vučić kaže da je svestan da postoji još mnogo stvari koje tek treba da se urade, ali su na čekanju iz mnogih razloga.

- Hoću da radimo više u ovakvim siromašnijim mestima. Danas je 10.000 nezaposlenih, duplo manje nego 2012., plate su i dalje niske 810 evra je prosečna plata u Leskovca. Ali je u Beogradu 1.400 evra... - kazao je on i dodao da mora ravnomerno da se razvija Srbija i da će morati mnogo više da se ulaže.

- Kada krenu ovi putevi na njih se nadovezuju magistralni, državni i brzi putevi - dodaje Vučić.

- Kunu mi mamu maminu i tako dalje. Ja sam ponosan na to što se rade putevi. Ponavljam, nađite rupu na auto-putu ili brzoj saobraćajnici, dobićete veliku novčanu nagradu. Nema nijedne rupe, mi smo proveravali. Tražite, nećete naći. Toliko para ulažemo i trošimo na održavanje puteva, posebno na održavanje glavnih puteva. Tu rupe nema, a ovde po selima uglavnom puteva nema, pa gradimo. Sve je to mnogo skupo, ali će ljudima mnogo da znači.

Platforma "Ko si, bre, ti"

Predsednik kaže da je bilo žalbi na funkcionere sa juga Srbije na platformi "Ko si, bre, ti?"

- Mnogo truda je neko uložio da to sruši iz inostranstva, pa smo postavili zaštitne zidove. Za 24 sata bilo je 429 prijava. Bilo je 5.700.000 klikova, ali to govori da su bili veliki pokušaji rušenja platforme i da je to nekome zasmetalo. Sifurno će se to smanjiti u budućnosti, ali ovo je izuzetan mehanizam, jer nisam znao da niko ne sklanja smeće iz kontejnera u naselju Ravno u Prokuplju. Ne znam ko je poslao, ali dobio sam prijavu i fotografiju pa ću pozvati načelnika Prokuplja. Hiljadu stvari ne mogu, ali ima šta mogu - rekao je Vučić.

Za navode Dragana Đilasa, Vučić kaže da ne želi da bude Đilas i bahat i arogantan kao on.

- Onaj ko nije u stanju sebe da menja, ne može i ništa u društvu da menja - rekao je on.

Linč u Srebrenici

O tome da je prošlo 11 godina od linča u Srebrenici, Vučić kaže da nije problem u tome što Sarajevo ćuti.

- Mi znamo imena ljudi koji su to učinili. Jedan je mladić iz Tešnja mi poslao pismo i zvinio se. Dva pitanja se postavljaju. Zamislite ozbiljnu državu koja 11 godina nije u stanju to da istraži i zamislite da se to desilo nekon drugom na teritoriji ove zemlje, šta bi stranci? Dozvoljeno je ubijati premijera i predsednika Srbije, ali nije protiv nikog drugog. Ali danas nije dan za priču o tome, danas treba da pokažemo pijetet prema žrtvama u Srebrenici, to činim i ovog puta i uvek ću... Uvek se duboko naklonimo žrtvama, a to šta drugi rade, neka rade svoj posao - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da je sramota što je patrijarh Porfirije osuđen u Sloveniji.

- Tako izgleda kada neko hoće da progni Srbe i srpske predstavnike. Patrijarh ovom presudom može da se ponosi po meni, jer to pokazuje koliko je značajan srpskom narodu i to može još veću snagu da mu da od njegovog naroda kojem služi - dodao je.

Predsednik navodi da će ovim putem koji se završava prolaziti i velike privredne mašine.

- Kao da ste ušli u švajcarsko selo, a ne na jugu Srbije - rekao je on.

Ovom prilikom predsednik je obišao i ambulantu gde su ga dočekali brojni meštani aplauzom, te su rekli da su mnogo radonsi što ga vide.

Vučić je potom saopštio koje će sve benefite imati meštani od pokretne ambulante, u prvom redu od razvnovrsnosti pregleda koji će im biti dostupni.

- Ovo mi je najbolji dan u životu - moglo se čuti od jedne žene koja je sa nestrpljenjem čekala da se fotografiše sa predsednikom. Ona se i rasplakala i dodala da joj je ostvarena želja.

Obraćanje predsednika Vučića

Vučić je na početku obraćanja istakao da je uvek srećan kada se otvaraju putevi i grade i da zna da to meštanima znači život.

- Sva sela danas izgledaju neuporedivo lepše. To je koštalo milion i 200 hiljada evra i to grad Leskovac ne bi mpgao sam, to je država uradila i hvala vam što pokazujete zahvalnost svojoj državi. Hvala i voim radnicima, ostalo im je jop jedan dan posla, urađena su dva sloja kamena i asflata da mogu i najteži kamioni da prolaze bez da ga unište - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da je Leskovcu potreban još jedna velika fabrika, te da i dalje nije zadovoljan sa platama.

- To nije fer i zato ćemo ulagati mnogo vipe u ovaj deo zemlje. U Nišu plata prelazi 1.000 evra, problem su Toplica, Pčinjski okrug i drugi, ali verujem da ćemo uz vašu podršku to da ispravimo - rekao je on.

Vučić kaže da je pred Srbijom težak zadatak da sačuva mir.

- Važno je da pokažemo brigu prema vama i zato smo otvorili ovu platformu "Ko si bre, ti?". Moja poruka svima je da vam slušam, slušaću vas stalno i rešavaćemo probleme - kazao je on.

Vučić je napomenuo da nikada niko nije mogao da veruje, ali da će Srbija njbrže da napreduje, komentarišući objave MMF os upegu naše zemlje.

- Veliko hvala za ovo što ste mi priredili ovajd oček, hvala za ljubav u prethodnim goidnama i vi jeste i naša i moja snaga, beskrajno vam hvala, mnogo vas volim i želim vašim porodicama sve najbolje i verujem da ćemo u narednom periodi imati još ovakvihrazloga da se radujemo - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da je obaveza da mobilna ambulanta koju je dobio Leskovac, svaki dan mora da bude u nekom od sela i da se pregledaju stari i nemoćni.

- Nabavili smo pokretnu abmulantu, taozvanu pedijatrijsku, i toga ćemo da imamo najmanje 10. Da idu u udaljena sela, da oibđu dečicu, pregldaju im kukove, daju vakcinu it ako dalje. Bez te dece nema naše budućnosti - naveo je Vučić.

Predsednik je rekao da trg i selo izgledaju prelepo i to što mu naglasak nije dobar ne govori koliko voli Leskovac, Vranje i čitav jug Srbije.

Još jednom se zahvalio svima.

- Uskoro da pobedimo one koji su hteli da sruše Srbiju i da nastavimo da razvijamo našu zemlju. Živela Srbija! - rekao je on za kraj obraćanja.

Rešenje višedecenijskog problema

Kako prenose lokalni mediji, ukupna dužina deonice koja se asfaltira iznosi 3.920 metara, od čega se 3.120 metara odnosi na put Donje Sinkovce-Gornje Sinkovce, a 800 metara na krak prema Gornjem Trnjanu.

Investitor radova su Putevi Srbije, a izvođač Srbijaautoput d.o.o. Beograd.

Vrednost radova je 138.430.081 dinar.

Na ovaj način rešiće se višedecenijski problem meštana ovog dela grada, a završetkom radova biće omogućeno bezbednije i brže kretanje stanovnika Gornjeg i Donjeg Sinkovca, Gornjeg Trnjana, Vlasa, Togočevca i drugih okolnih mesta, koji će do grada moći da stižu i Hisarskim putem i da se neposredno povežu sa državnim putem Leskovac-Lebane.

Vučić juče najavio put na jug Srbije

- Sutra idem u selo nedaleko od Leskovca, Sinkovce, i tamo smo radili put jer su nas ljudi molili, a baš hoću da odem pre nego što se završe radovi za dan-dva da razgovaram sa meštanima. Da kažem, ne možete sve uvek da ispunite, ali smo ispunili, ali dobio sam u jednoj prijavi kako je do juče izgledala škola i to je sve moglo da se obnovi za 2-5 hiljada evra, sve je bilo zaraslo, niko o tome nije brinuo i sad se pitam kako će to da se rešava jer ja dolazim i zašto neko nije obilazio to pre nego što sam ja najavio svoj dolazak - rekao je predsednik, dodajući da će nova platforma "Ko si, bre, ti?" naterati ljude više pažnje da posvete običnom čoveku.





