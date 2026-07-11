Njegove izjave su dalje interpretirali pojedini mediji, političari, pa čak i oni koji sebe nazivaju "studenti u blokadi", pozivajući se, bez prethodnih provera, na tvrdnje ovog odbeglog kriminalca koji je u Crnoj Gori osuđen na više od 10 godina zatvora kao organizator kriminalne grupe.

Medeni je lagao još u prvom video obraćanju, koje je objavljeno 14. maja oko 22 časa na društvenim mrežama, tvrdeći da je on taj koji obaveštava javnost o događajima u restoranu "27".

Međutim, novinari i mediji vrlo dobro znaju da je ranije tog dana, između 18.30 i 19 časova, Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo saopštenje u kojem je taksativno navelo sled događaja od momenta kada je Nešovićeva nevenčana supruga prijavila policiji njegov nestanak.

Podsetimo, u tom saopštenju od 14. maja, koje je u popodnevnim časovima objavljeno na sajtu VJT u Beogradu, navodi se: "Više javno tužilaštvo u Beogradu je 13. maja 2026. godine, u večernjim časovima, obavešteno od strane Uprave kriminalističke policije da je J.M. prijavila nestanak svog nevenčanog supruga A.N. Prema njenim saznanjima A.N. je poslednji put, kada su se čuli 12. maja 2026. godine oko 23 časa, boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao sa prijateljima. Nakon toga, posle 23 časa, A.N. je prestao da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen. Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF, itd."

U istom saopštenju tužilaštvo je objavilo da su uhapšeni osumnjičeni za ubistvo S.V. i M.S, odnosno Saša Vuković i Mario Stanković, a kasnije tokom večeri usledila su nova hapšenja ostalih osumnjičenih, o čemu je tužilaštvo kontinuirano obaveštavalo javnost.

Medenica, koji je, kako se veruje, ucenjen i zloupotrebljen od stranih službi koje mu pružaju utočište i logističku podršku dok je u bekstvu, dobijao je upravo od tih službi poluinformacije ili potpune izmišljotine i, počev od 14. maja oko 22 časa, počeo da ih objavljuje na društvenim mrežama.

Najpre je slagao da je on prvi obavestio javnost i da je uviđaj rađen "tek danas", 14. maja, a zapravo je počeo 13. maja u večernjim časovima, a nastavljen sutradan, o čemu je tužilaštvo već bilo zvanično obavestilo javnost.

Iz prikupljenih dokaza tokom istrage pokazalo se da je "Medeni" slagao i da je bivši načelnik PU za grad Beograd Veselin Milić bio prisutan u restoranu u vreme ubistva i da je izneo Nešovićevo telo iz restorana zajedno sa optuženim za ubistvo Sašom Vukovićem Bosketom, da je telo izbačeno pored autoputa i druge laži u vezi sa vlasništvom restorana "27".

Opoziciona javnost odmah je iskoristila laži odbeglog kriminalca i krenula da ih spinuje u medijima i širi paniku među građanima, ne bi li aktuelnu vlast i policijske strukture optužila za saradnju sa kriminalcima, iako se kasnije ispostavilo da čak i najviše bezbednosne strukture u zemlji nisu imale nikakva, ili bar zvanična, saznanja o događaju iz restorana, sve dok Nešovićeva vanbračna supruga nije prijavila policiji njegov nestanak 13. maja u popodnevnim časovima.

Sa video objavama ovaj odbegli kriminalac "Medeni" nastavio je da u kontinuitetu laže javnost, iznoseći razne netačne tvrdnje i da uznemirava javnost, ali je sada demantovan validnim dokazima.

Podsetimo, Sud u Crnoj Gori osudio je u januaru ove godine Medenicu na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i 2 meseca i novčanu kaznu od 50.000 evra.

Osuđen je kao organizator kriminalne organizacije, zatim zbog krijumčarenja i drugih krivičnih dela.

Prema pisanju crnogorskih medija, Medenica je pobegao iz kućnog pritvora tik pred izricanje ove prvostepene presude, nakon čega je za njim raspisana poternica.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je u petak optužnicu protiv Saše Vukovića Bosketa zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo Aleksandra Nešovića, čije je telo zajedno sa pomagačima sakrio u jednom buretu zakopanom kod Jarkovačkog jezera, a koje je pronađeno devet dana kasnije. Ostali optuženi terete se da su mu pomogli u prikrivanju tragova krivičnog dela kako ne bi bio otkriven.

Milić se tereti za dva krivična dela, Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Falsifikovanje službene isprave, jer je, kako se sumnja, saznao za ovo ubistvo, ali ga nije prijavio, iako je upravo on policijski službenik, kao i zato što je falsifikovao službenu belešku u vezi sa događajima u restoranu "27", u koju nije uneo ključne podatke, a uneo je neke neistinite podatke.