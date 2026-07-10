Na jučerašnjoj sednici Narodne skupštine Srbije došlo je do oštre rasprave nakon što je narodni poslanik Branko Lukić iz poslaničke grupe „Mi snaga naroda prof. dr Branimir Nestorović” izneo omalovažavajuću opasku na račun žena, zbog čega mu je predsednica parlamenta Ana Brnabić izrekla opomenu.

Polemika je počela kada je Lukić, govoreći o jednom od zakonskih rešenja, rekao da tekst izgleda kao da su ga pisale žene.

- Predajte to gospodinu, dakle, pošto ona ima previše znanja. Ovo kao da su pisale žene. Uz sve dužno poštovanje ženama, koje nikada nisu videle... - rekao je Lukić, nakon čega ga je predsednica Skupštine prekinula.

Brnabićeva je poručila da ne razume zbog čega pojedini poslanici imaju potrebu da na takav način govore o ženama i odmah je izrekla opomenu.

- Ja zaista ne znam koji je vaš problem sa ženama sve zajedno, ali za ovo dobijate opomenu - rekla je Brnabićeva.

Lukić je pokušao da objasni da nije završio izlaganje i da predsednica parlamenta nije čula nastavak njegove rečenice.

- Za šta opomenu? Imam nastavak, niste ni čuli - rekao je on.

Brnabićeva je, međutim, ostala pri odluci, ističući da se znanje i stručnost ne mogu ocenjivati na osnovu pola.

- Za ovo ste dobili opomenu. Ne znam šta vam je problem sa ženama. Imate ovde ženu koja verovatno zna o vatrenom oružju više nego vi. Opomena da dalje pričate o ženama tako - poručila je predsednica Skupštine.

Rasprava se potom proširila i na ranije izjave i objave predstavnika opozicije na društvenim mrežama. Brnabićeva je podsetila na uvredljivu objavu predsednika stranke Srbija centar – Srce Zdravka Ponoša, koja je bila upućena voditeljkama i novinarkama Televizije Prva.

Ona je ocenila da poslanici te stranke ne samo što nisu osudili takvu poruku, već su tokom sednice pokušali da je opravdaju.

- Vaš predsednik stranke Srbija centar – Srce brutalno je i duboko uvredio sve žene. Ne samo u Srbiji, sve žene, a posebno novinarke. I vi to niste osudili. Dakle, ni oficir, ni džentlmen, ni čovek - rekla je Brnabićeva.

Predsednica parlamenta zatim je pročitala spornu objavu u kojoj se na neprimeren način govori o voditeljkama jutarnjeg programa.

- Ovo je vaša percepcija: ‘Da li bi za TV Prvi bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gošće neobrijane, svi da budu okupani’. Gošće neobrijane - pročitala je Brnabićeva.

- Čitava poslanička grupa stoji iza ovoga. Dobro je da žene znaju. Dobro je da žene i novinarke znaju - zaključila je predsednica Narodne skupštine.

Incident u parlamentu usledio je nakon niza uvredljivih poruka predstavnika blokaderske opozicije upućenih različitim društvenim grupama. Posle omalovažavanja penzionera, na meti su se sada našle i žene - od tvrdnji da nisu sposobne da pišu zakone do prostačkih uvreda na račun novinarki i televizijskih voditeljki.