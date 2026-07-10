Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu tokom gostovanja na RTS-u da će nedavno predstavljeni paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana biti isplaćen sredinom septembra i najavio da se radi i na paketu koji će obradovati sve punoletne građane.

Odgovarajući na pitanje kada će biti obezbeđen paket mera za penzionere, borce, porodice sa bolesnom decom, Vučić je rekao da će svakako biti u septembru.

- Gledaćemo da bude čak sredinom septembra, što je 15 do mesec dana pre nego što smo očekivali - rekao je Vučić.

On je izrazio uverenje da će država uspeti i još nečim da obraduje sve građane.

- Ja verujem da će biti, ali još ne mogu do kraja da kažem, jer gledamo kako to izgleda, ali verujem da ćemo sve punoletne građane Srbije obradovati. Samo da vidim kako i na koji način - objasnio je predsednik Srbije.

Dodao je da to neće biti obezbeđeno sredstvima iz budžeta.

- To će biti sa sredstvima koja nisu iz budžeta. Još istražujemo stvari i verujem da ćemo u narednim danima izaći pred građane i da će ljudi biti veoma zadovoljni - navodi Vučić.

Najavio je da će biti mnogo dobrih mera i istakao da veruje da će ljudi u Srbiji biti zadovoljni svojim životnim standardom.

- To je za nas najvažnije - dodao je Vučić.

On je napomenuo da Srbiji tek predstoje godine najvećeg rasta.

- Nama predstoje godine najvećeg rasta, ali ništa nije moguće da se predvidi precizno, iz prostog razloga što nismo krivi. Imamo pad u metalskom kompleksu i mi to ne možemo da promenimo, jer je situacija u Evropi i svetu takva. Da vam ne pričam o merama koje se tiču čelika, koje dolaze sa strane, na koje mi ne možemo da utičemo. Kada sve to imate u vidu, onda samo molim ljude da uvek zajednički, ujedinjeno, sagledavamo probleme s kojima se mi suočavamo, da sagledavamo probleme u svetu i da gledamo da svoju zemlju povučemo, da napredujemo i dalje - istakao je Vučić.

Prema rečima Vučića, više nas niko nikada neće preteći na Zapadnom Balkanu po ekonomskom rastu i dodao da moramo da uvećavamo razliku u napretku između nas i drugih.

- Da se približavamo i pretičemo jednu po jednu zemlju Evropske unije po ekonomskom razvoju. To je cilj, to je suština - zaključio je Vučić.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da je najava predsednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućoj isplati novca punoletnim građanima realna zbog odgovorne ekonomske politike koju država vodi.

- Ona je odraz ekonomske snage jedne od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, socijalno orijentisanog upravljanja državom i razumevanja da je uloga države da radi u interesu svojih građana - naglasio je Mali.

On dodaje da je srpska ekonomija danas stabilna, jaka, sa više od pet milijardi evra na računu, i to uz visok nivo javnih ulaganja, koji prvi put u istoriji srpskog budžeta premašuju sedam odsto BDP-a.

Platforma Ko si, bre, ti startuje danas

Predsednik je najavio je da će platforma „Ko si, bre, ti“ biti pokrenuta u petak, ističući da nije reč o stranačkom projektu, već o mehanizmu koji treba da omogući građanima da prijavljuju nepravilnosti i zloupotrebe. Naveo je da su se već pojavile lažne verzije platforme koje su, kako je rekao, napravljene u političke svrhe.

- Neki su već falsifikovali, lažirali, pravili svoje platforme ne bi li politički odgovarali. Ovo nije nešto što ima veze s političkim partijama. Ovo ima veze s celom državom - istakao je predsednik.

Objasnio je da je cilj platforme da građanima omogući da bezbedno i potpuno anonimno podnesu prijave o uočenim nepravilnostima i zloupotrebama, pre svega kada je reč o javnim funkcionerima i zaposlenima u javnom sektoru.