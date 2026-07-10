Blokaderi su odavno dotakli dno kada su u pitanju širenje mržnje i pozivi na linč neistomišljenika, ali sada su otišli čak korak dalje i uz salve najodvratnijih uvreda i kletvi su napali naše najstarije sugrađane, naše deke i bake, one koji su izgradili ovu zemlju i koji su se decenijama borili za sve nas. A ovi izlivi ludačke mržnje su izazvani činjenicom da više od milion penzionera podržava predsednika Srbije.

Da podsetimo, brutalni napadi na najstarije sugrađane su počeli nakon što je tajkunska Nova S objavila da bi po poslednjim istraživanjima više od 800.000 penzionera glasalo za Vučića.

Međutim, taj broj je još veći, što je potvrdio i blokaderski analitičar Đorđe Vukadinović.

- Tako da, super je ako ih nema više od 800.000. Ja se bojim da ih ima i preko milion koji naginju tome. Većina tog glasačkog tela nije ucenjena niti uplašena, već ga podržava iz ubeđenja - smatra Vukadinović.

Isprovocirani činjenicom da Vučić ima ogromnu podršku među najstarijim sugrađanima, plenumaši su osuli drvlje i kamenje po penzionerima.

Ludilo blokadera je počelo gnusnim postom na mreži Iks.

„Evo nam je naša budućnost. Malo im je što su nam s*ebali poslednjih 10, 20, 30 godina, pa nastavljaju dalje. Bravo, penzioneri, pi*am vam se uskoro po grobu“, napisala je pomračena plenumašica.

Potom su se nastavili napadi na penzionere koji traju već mesecima, da bi sada eskalirali.

Nedavno je glumica Vesna Čipčić izjavila da bi svima koji su stariji od 65 godina zabranila da glasaju.

- Vratila bih osmeh. Nekako, mislim da se malo smejemo, da smo malo nasmejani, da smo malo vedri i zabranila bih ljudima preko 65 godina da glasaju. Ja spadam u tu grupu, i samoj sebi bih prvo zabranila. Mislim da je pred mladim ljudima daleko veći komad života nego pred nama, nego preda mnom. Moja deca. Pa ja ću uvek pitati svoju decu. Jer oni ako žele i hoće da ostanu ovde da žive, pa prirodno je i normalno da ih ja podržim u tome, a ne da im kontriram - poručila je Vesna Čipčić.

Mržnji protiv penzionera se priključio blokader Boban Stojanović, koji je izjavio:

- Ionako će svi oni koji glasaju za predsednika Srbije Aleksandra Vučića poumirati, priroda radi protiv najodgovornijeg dela naše zemlje, pa onda naši (blokaderi) preuzimaju!

Iako se kaže da papir sve trpi, teško je pročitati sve uvrede koje su na račun najstarijih sugrađana objavljene na društvenim mrežama u prethodnih nekoliko dana.

Nazivali su ih izlapelim drtinama, stokom, neinformisanom, neobrazovanom masom gladnom para i lekova, izlapelim primitivcima, marvom, stočnim fondom... Mnogi komentari toliko su gnusni da ih je teško i ponoviti - a sve to zato što više od milion penzionera podržava Aleksandra Vučića.

I to je ono što blokaderi ne mogu da podnesu!

Činjenica da predsednik Vučić penzionere ne mora da kupuje, da mu oni iskreno i s ogromnim poverenjem i ljubavlju pružaju bezuslovnu podršku - ono je što blokadere najviše boli jer oni nikada i ni od koga to neće doživeti.

Želimo ujedinjenu Srbiju, i decu, i mlade, i sredovečne i stare za istim stolom

Jezive uvrede na račun penzionera prokomentarisao je predsednik Srbije tokom gostovanja na RTS-u.

- To su odvratne, fašističke parole. Ljudi, ne prihvatajte takve podele. Svi građani su potpuno jednaki. Želimo ujedinjenu Srbiju, i decu, i mlade, i sredovečne i stare za istim stolom - poručio je Vučić.

On je napomenuo da nam je potrebna ujedinjena Srbija.

- Želimo ujedinjenu Srbiju, da svi sede za istim stolom i da razgovaraju. Nekada će drugačije da misle, a nekada isto. Jedna umetnica koja podržava blokadersku listu je tražila da se starijim ljudima ukine pravo glasa - podsetio je predsednik.

Na pitanje voditeljke da li penzioneri imaju razloga za strah, Vučić je jasno i glasno naglasio:

- Penzioneri nemaju razloga za strah, već to sve govori o aroganciji nekih koji ne mogu da podnesu još jedan poraz u budućnosti - zaključio je Vučić.