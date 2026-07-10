Podgorica nastavlja da podiže tenzije u odnosima sa Srbijom, a pred Vladom Crne Gore ove sedmice trebalo bi da se, po četvrti put, nađe inicijativa da se 11. jul proglasi za dan sećanja na žrtve navodnog genocida u Srebrenici.

Ta informacija potvrđena je „Vijestima" iz kabineta ministra za ljudska i manjinska prava Fatmira Đeke, čiji je resor pripremio ovaj predlog.

Ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović nedavno je poručio da je „Crna Gora više puta potvrdila svoj principijelan odnos prema genocidu u Srebrenici, kako na nacionalnom nivou, tako i u okviru multilateralnih foruma“.

I ove godine, kao i gotovo svakog jula, u crnogorski politički prostor ponovo se uvodi tema Srebrenice kroz nove inicijative, deklaracije i simbolične odluke.

Umesto da društvo bude usmereno ka rešavanju nagomilanih ekonomskih, socijalnih i institucionalnih problema, pitanje Srebrenice ponovo postaje jedna od centralnih političkih tema.

Nažalost, svedoci smo da se srebrenička tragedija sve češće koristi kao politički instrument, te da se kroz stalno insistiranje na toj temi u javnosti stvara atmosfera kolektivne odgovornosti i targetiranja srpskog naroda.

Podsećanja radi, dok zvanično Sarajevo i zapadne države govore o više od osam hiljada ubijenih Bošnjaka, postoje i izveštaji nezavisnih međunarodnih komisija koji iznose drugačije procene broja stradalih i osporavaju kvalifikaciju genocida.

Upravo zbog postojanja suprotstavljenih tumačenja, tema Srebrenice i dalje ostaje jedno od najspornijih političkih i istorijskih pitanja u regionu, koje se, prema ocenama brojnih analitičara, u Crnoj Gori redovno aktuelizuje u trenucima političkih tenzija

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas, povodom najava da će Vlada Crne Gore razmatrati inicijativu da se 11. jul proglasi danom sećanja na žrtve navodnog genocida u Srebrenici, da je Srbija navikla na njihove, kako je naveo, „prljave igre“.

- Nastavljaju se zabrane ulaska srpskih državljana, nastavljaju progon Srba, zabranjuju srpski jezik i trobojku... to je sve tužno i licemerno za jednu državu koja se navodno zalaže za evropske vrednosti. Antisrbi koji su zahvaljujući Srbima došli na vlast, sve rade protiv vitalnog interesa srpskog naroda - dodao je Vučević.

Zeta ukrašena trobojkama

Duž glavne saobraćajnice od „Kombinata aluminijuma“ prema Zeti postavljene su trobojke, uz već istaknute crnogorske zastave uoči obeležavanja Dana državnosti Crne Gore.

Time je ostvarena najava lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića da će Zeta za 13. jul biti ukrašena trobojkama.

Da podsetimo, Knežević, čija partija učestvuje u vlasti u Opštini Zeta, 23. juna u Skupštini Crne Gore najavio je da će čitava Zeta 13. jula biti ukrašena trobojkama.

- Pa neka dođu Ervin Ibrahimović i Ranko Krivokapić da ih skinu - poručio je tada Knežević.

Dan državnosti Crne Gore obeležava se 13. jula.