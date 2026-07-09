Od petka, 10. jula 2026. godine u 9 časova, počinje sa radom portal „Ko si, bre, ti?“, čije je pokretanje ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Reč je o platformi namenjenoj građanima koji će, prema najavama, moći potpuno anonimno da prijavljuju nepravilnosti i zloupotrebe, pre svega javnih funkcionera, ali i drugih zaposlenih u javnom sektoru.

Građani će moći anonimno da podnose prijave

Predsednik Vučić istakao je da portal nije povezan ni sa jednom političkom partijom i da je njegov osnovni cilj borba protiv zloupotreba i povećanje odgovornosti u javnom sektoru.

Kako je naveo, građani će moći da prijave svakoga za koga smatraju da je zloupotrebio službeni položaj ili prekršio zakon, bez obzira na političku pripadnost.

Vučić: Neće biti zaštićenih

Govoreći u Drugom dnevniku RTS-a, Vučić je rekao da su se već pojavile lažne verzije ove platforme.

– Neki su već falsifikovali, lažirali i pravili svoje platforme ne bi li politički odgovarali. Ovo nije nešto što ima veze sa političkim partijama, ovo ima veze sa celom državom – rekao je Vučić.

Dodao je da će građani imati mogućnost da potpuno bezbedno i anonimno dostavljaju informacije o nepravilnostima koje su primetili.

– Reč je o tome da prijave pre svega javne funkcionere, ali i sve druge javne radnike – naglasio je predsednik.

On je poručio da niko neće biti izuzet od provere ukoliko postoje osnovi za sumnju.

– Budu li građani videli da je bilo ko od mojih ljudi ili bilo ko drugi uradio nešto što ne bi trebalo, moći će to da prijave – rekao je Vučić.