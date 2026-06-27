Prema programu, nakon 11 časova će biti organizovan bogat sadržaj za decu, gde će mališani sa roditeljima moći da uživaju u raznim interaktivnim sadržajima, igraonicama, edukativnim radionicama... 

Dronovi

  • Posle 15 časova očekuje se, prema najavi, da će korteo, koji će činiti mladi, krenuti ka Skupštini.
  • Zatim će, nešto pre 16 časova, početi koncerti najvećih srpskih zvezda, među kojima su Vesna Zmijanac, Mira Škorić, Aca Lukas i mnogi drugi.
  • Više hiljada bajkera će oko 17 časova krenuti kroz grad ka Skupštini, a odmah zatim će velika, rekordna srpska trobojka, teška gotovo jednu tonu a duga više od pola kilometra, krenuti na rukama građana kroz grad ka mestu gde se održava skup.
  • U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

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Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.

Građani će tokom celog dana moći da glasaju o prioritetima, tačnije da izaberu pet od petnaest pravaca razvoja naše države i društva u budućnosti. I sam predsednik Aleksandar Vučić je istakao da će to biti najvažniji deo skupa, a da će građani moći na poleđini papira da napišu i primedbe i sve što ih muči.

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

Građani će na skupu imati priliku da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.