Poslanici su tokom današnje rasprave završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima.

Dok je šef poslaničke grupe SNS, Milenko Jovanov, davao izjavu za TV Informer, začuli su se zvuci slični psećem lavežu.

-Šta je ovo, upitala je voditeljka.

"Ljudi laju zato što vi dajete izjavu. Ovo su poslanici opozicije koji laju kada vide da neko normalan daje intervju", rekla je ona.

-Ne znam da li laju ili je krik ranjenog babuna, neartikulisan je zvuk. Ovo su neki Parandilovićevi akademici, rekao je Jovanov.