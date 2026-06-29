On je rekao za Srnu da je protekle sedmice sa svojim sinom bio u poseti generalu Mladiću i da mu izgleda malo bolje i stabilnije.

"Nešto je bolje nego što je bio, stabilizovao se u nekom smislu. Nema daljeg propadanja, što je za nas jako važno", naveo je Darko Mladić.

Napominje da je general i dalje nepokretan, vezan za postelju, ali da malo više govori. Darko Mladić je naveo da će generala danas pregledati srpski neuropsihijatar i da nakon toga očekuje izveštaj za nekoliko dana.

Kada je reč o produženom mandatu haškog Mehanizma, koji se završava sutra, Darko Mladić je rekao da treba da se vidi šta će se desiti i da se, kako je ocenio, verovatno vode razgovori o tome da li će ostati stari predsednik tog suda ili će biti izabrani novi.

Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, održanoj 12. juna, Srbija je zahtevala da se preostale rezidualne funkcije Mehanizma (kao što su arhiva i nadzor) hitno prenesu na nacionalni nivo, kao i da se srpskim državljanima omogući izdržavanje kazni u Srbiji.

Srbija je oštro kritikovala Mehanizam zbog potpunog ignorisanja teškog zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića i konstantnog odbijanja da se on pusti na lečenje.

Podsetimo, predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbila je 14. maja 2026. godine zahtev da se generalu Mladiću odobri lečenje u Srbiji, uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali nije posledica akutnog pogoršanja koje bi opravdalo oslobađanje iz humanitarnih razloga.

General Ratko Mladić je 10. aprila imao jedan, a 2. maja još jedan moždani udar, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtev da general Mladić, koji je se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, bude pušten na privremenu slobodu i lečenje u Srbiji.

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