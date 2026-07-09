Petak, 10. jul, donosi dan malih, ali važnih odluka. Možda nećete rešiti sve probleme odjednom, ali ćete konačno videti u kom pravcu treba da krenete. Jedan razgovor može razjasniti nedoumice, jedan plan dobiti jasne obrise, a obaveza koja vas je pritiskala cele nedelje više neće delovati tako strašno.

Najvažnije je da ne pokušavate da završite sve odjednom. Danas će najbolje proći oni koji se fokusiraju na jedan cilj i uspešno ga privedu kraju.

Posle podne ćete poželeti da se odvojite od poslovnih obaveza i posvetite sebi. Ovo je odličan dan za kratke susrete, prijatne poruke, male kupovine i opušteno veče. Nemojte praviti planove samo zato što je petak, odmor će vam prijati samo ako ga sami izaberete.

Ovan

Jutro može doneti sitne nervoze zbog ljudi koji kasne, menjaju planove ili komplikuju jednostavne stvari. Ne dozvolite da vam to pokvari dan. Na poslu završite ono što zahteva brzu reakciju, a ostalo ostavite za kasnije.

U ljubavi budite otvoreni i recite šta želite, umesto da očekujete da druga strana pogodi vaše misli. Pazite i na impulsivne kupovine.

Savet: Ne trošite energiju na ljude koji nisu spremni da se pokrenu.

Bik

Petak vam donosi mir i potrebu za jednostavnim zadovoljstvima. Idealan je trenutak za kupovinu, večeru sa dragim ljudima ili opuštanje kod kuće.

U ljubavi recite iskreno šta vam prija. Kada je novac u pitanju, birajte kvalitet umesto gomilanja stvari.

Savet: Izaberite ono što će vas usrećiti i sutra.

Blizanci

Bićete zatrpani porukama, pozivima i raznim predlozima. Ne morate prihvatiti baš sve. Na poslu zabeležite šta ste završili kako kasnije ne bi bilo zabune.

Jedan bezazlen razgovor mogao bi da preraste u nešto mnogo ozbiljnije. Pazite na sitne troškove.

Savet: Ne zaslužuje svaki poziv vaše vreme.

Rak

Ne preuzimajte na sebe tuđe brige. Od jutra će mnogi očekivati da rešavate njihove probleme, ali ne morate biti odgovorni za svačije raspoloženje.

U ljubavi jasno recite kako želite da provedete veče. Kupujte samo ono što vam zaista treba.

Savet: Ne ulazite u vikend sa tuđim teretom.

Lav

Neko će vas danas prijatno iznenaditi pažnjom ili lepom rečju. Ne očekujte spektakl - male stvari će vam najviše značiti.

Na poslu pokažite rezultate koje ste postigli. U ljubavi budite prvi koji će pokazati emocije.

Savet: Najlepši trenuci često su oni najtiši.

Devica

Danas završite jednu važnu obavezu i nemojte sebi praviti novu listu zadataka. Petak nije dan za beskrajno usavršavanje.

U ljubavi izbegavajte kritike i razgovarajte mirno. Uveče sebi priuštite nešto što nema praktičnu svrhu, već vas raduje.

Savet: Jedna završena obaveza vredi više od deset započetih.

Vaga

Provedite veče onako kako vi želite, a ne kako drugi očekuju. Ako vam se izlazi, izađite. Ako želite mir - ostanite kod kuće bez griže savesti.

Ne kupujte stvari koje vam se samo na prvi pogled dopadaju.

Savet: Ne prilagođavajte svoje želje tuđim planovima.

Škorpija

Ne ostavljajte važna pitanja za kasno uveče. Sve što vas muči u vezi sa poslom, novcem ili partnerom rešavajte tokom dana.

Ako vam je neko važan, pokažite to.

Savet: Ne nosite nerešene probleme u vikend.

Strelac

Prijaće vam promena okruženja, šetnja ili kratko putovanje. Pre toga završite jednu obavezu koja vas opterećuje.

Pazite da dobro raspoloženje ne pretvorite u preveliku potrošnju.

Savet: Prvo završite obaveze, pa uživajte.

Jarac

Nemojte produžavati radnu nedelju do kasno uveče. Završite ono što morate i ne prihvatajte tuđe zadatke.

Partneru će više značiti vaša pažnja nego saveti.

Savet: Odmor počinje kada prestanete da kontrolišete baš sve.

Vodolija

Poželećete da promenite planove u poslednjem trenutku i to nije loša ideja, ali vodite računa da druge ne ostavite na cedilu.

U ljubavi budite iskreni i recite šta želite.

Savet: Promena je dobra dok ne preraste u haos.

Ribe

Birajte društvo pažljivije nego inače. Tuđe brige danas ćete lako upijati i to vam može pokvariti raspoloženje.

U ljubavi otvoreno recite da li vam treba razgovor, nežnost ili samo malo mira.

Savet: Okružite se ljudima posle kojih se osećate lakše.

Poruka za kraj

Do večeri ćete jasno videti da li ste uspeli da završite nedelju bez nepotrebnog opterećenja. Nije važno da li ćete petak provesti u društvu, na putu ili kod kuće – važno je da to bude vaš izbor, a ne tuđa očekivanja. Nemojte zatrpavati vikend novim obećanjima. Ponekad je najveći luksuz upravo mirno veče i osećaj da nigde ne morate.