"Platforma za evropsku Srbiju od danas zajedno deluje i na nivou Vojvodine i fokusiraćemo se na borbu protiv korupcije i kriminala i u vojvođanskim mestima, vladavinu prava, decentralizaciju i sprečavanje izborne krađe koju režim braće Vučić uveliko sprema", napisala je Tepić na Iksu.

Rezervisali pozivni +384 za Vojvodinu

Blokaderski snovi o otcepljenju Vojvodine nisu od juče.

Podrška ovakvim idejama poklapa sa delovanjem pojedinih blokaderskih grupa u Srbiji, koje svojim aktivnostima indirektno otvaraju prostor za artikulaciju separatističkih težnji.

Ovakve kampanje imaju za cilj da osnaže ekstremne političke zahteve i stvore utisak šire međunarodne podrške.

"Hoćemo li da biramo političare koji će se odreći i KiM ili političare koji će čuvati Srbiju. Ne zaboravite, pozivni broj +384 nije popunjen. Sad neka se neko zapita", rekao je nedavno Miloš Vučević.

Jedno je sigurno, od Srbije neće ostati ništa ukoliko se blokaderi dočepaju vlasti.