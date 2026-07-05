Tome svedoči objava na društvenoj mreži X u kome kritikuje sam vrh zgubidanske organizacije:
"Izdati i ostavljeni bez podrške, jer oni za koje se bore zapravo su egoisti koje ne zanima šta će biti s drugima i sve što zapravo žele jeste da zadovolje svoje potrebe, koje ne idu dalje od najnižih ljudskih poriva", napisao je Bogosavljević.
Ovo je, kako deluje, samo kulminacija raspada u blokaderskim redovima, jer sve je počelo mnogo ranije.
- Kada se ogradiš od svih, na kraju ne ostane niko.
Podsetimo, među blokaderima, plenumašima i političkim strankama došlo je do najvećeg do sada otvorenog sukoba . Napetosti su eskalirale zbog optužbi na račun pojedinih članova i saradnika, a situacija je dodatno zakomplikovana različitim političkim i organizacionim interesima.
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