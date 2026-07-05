Tome svedoči objava na društvenoj mreži X u kome kritikuje sam vrh zgubidanske organizacije:

"Izdati i ostavljeni bez podrške, jer oni za koje se bore zapravo su egoisti koje ne zanima šta će biti s drugima i sve što zapravo žele jeste da zadovolje svoje potrebe, koje ne idu dalje od najnižih ljudskih poriva", napisao je Bogosavljević.

Ovo je, kako deluje, samo kulminacija raspada u blokaderskim redovima, jer sve je počelo mnogo ranije.

U jeku skandalozne objave blokadera krajem novembra prošle godine, koji su se ogradili od gotovo svih dojučerašnjih saradnika i simpatizera, oglasio se i blokadni novinar Bogosavljević