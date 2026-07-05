Stručnjaci ističu da odgovor nije samo u lokaciji zgrade, već i u načinu gradnje, građevinskim materijalima i okruženju.

- Građevinski materijali, položaj stana i okolina zgrade imaju ključnu ulogu u tome koliko će se prostor zagrevati -objašnjava stručnjak Andrij Javorski.

Važan je materijal

Prema njegovim rečima, zgrade od cigle najbolje podnose visoke temperature. Debeli zidovi efikasno upijaju toplotu i usporavaju njen prodor u unutrašnjost, pa stanovi ostaju prijatniji tokom dana. Što su zidovi masivniji, to je zaštita od toplote bolja.

S druge strane, starije montažne zgrade znatno se brže zagrevaju. Njihovi tanki armiranobetonski zidovi lako primaju toplotu, ali je isto tako brzo prenose u stanove. Posebno su ugroženi ugaoni stanovi, kao i oni na poslednjim spratovima, gde se zbog nedovoljne izolacije krova prostor leti često pretvara u pravu saunu.

Moderne monolitne zgrade imaju bolju toplotnu izolaciju, ali i one imaju svoje mane. Sve popularnije velike staklene površine i panoramski prozori, naročito oni okrenuti ka jugu i zapadu, propuštaju velike količine sunčeve energije, zbog čega se unutrašnjost brzo pregreva.

Zelenilo snižava temperaturu

Važnu ulogu igra i okruženje zgrade.

Stanovi okruženi drvećem, parkovima i zelenim površinama uglavnom su znatno hladniji od onih koji su samešteni među betonom i asfaltom. Razlog je takozvani efekat urbanih toplotnih ostrva – beton i asfalt tokom dana akumuliraju toplotu, a zatim je oslobađaju i tokom noći.

Javorski savetuje da tokom najtoplijeg dela dana prozore treba držati zatvorenim, uz spuštene roletne ili navučene debele zavese kako bi se sprečio ulazak sunčeve toplote.

Najbolji trik za rashlađivanje

Provetravanje je, kaže, najbolje ostaviti za kasne večernje sate i rano jutro, kada spoljašnja temperatura značajno padne.

„Ako se noću temperatura spusti na oko 18 stepeni, otvorite sve prozore i napravite unakrsnu ventilaciju. To je jedan od najefikasnijih načina da rashladite stan, a i sam ga primenjujem“, kaže naučnik.

On dodaje da ventilatori mogu pomoći, ali i navodi da mokri peškiri i druge vlažne tkanine nisu uvek dobro rešenje. Oni mogu pružiti kratkotrajno osveženje samo ako je prostorija dobro provetrena. U suprotnom povećavaju vlažnost vazduha, što dodatno smanjuje osećaj prijatnosti u prostoru, piše kobieta.pl.