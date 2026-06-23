Gledateljka "Utiska nedelje" javila se u nedelju uveče uživo u emisiji Utisak nedelje i urnisala opoziciju.

Ona je za Miloša Jovanovića rekla je davno prošlo vreme, a da Marinika Tepić neće ni cenzus da pređe!"

- Hoću samo da kažem da gospodin koji pripada stranci gospodina bivšeg (Miloša Jovanovića) ne mogu da se setim sad prezimena, nije ni bitno, sedi sa vaše desne strane, je davno prošlo vreme. Gospođi Tepić svaka čast, ali mislim da proevropska ta opcija koja će da izađe na glasanje, nema šanse da dobije ni cenzus, ni da prođe cenzus, a kamoli da srpski narod glasa za Evropsku uniju, jer sva istraživanja su pokazala da Srbi u stvari nisu za Evropsku uniju. Biću jako srećna ako gospođa Tepić i gospodin sa vaše desne strane, budu u pravu, ali mislim da neće.

Drugi gledalac u emisiji je upitao opoziciju:

- Do kada ćete više da trpite BLAMIRANJE I PONIŽAVANJE od strane studenata?!" "Što se tiče ove debate, mislim da su Marinika i profesor iz Novog DSS-a apsolutno u pravu za neke stvari, jer ipak su oni tu sa nekim iskustvom, koji sve vreme traže neki razgovor. Traže sastanke, traže dogovore. Međutim, studenti ih uporno ignorišu i ne znam iz kog razloga. I mislim da tu onda i političke naše stranke, u stvari opozicija, koja je u stvari wnestala sa tim studentskim pokretom, došla u nezgodnu situaciju, jer studenti ih uporno blamiraju time što neće razgovor sa njima. Oni se stvarno trude, ne može čovek ništa da im zameri, ne znam šta više mogu ljudi da urade. I mislim da, eto... to je velika greška po meni od studenata i tog studentskog pokreta što uporno ignorišu bilo kakav razgovor sa našom opozicijom, a opozicija sebi dozvoljava, po meni lično, jedno veliko blamiranje što ih ovi non-stop na neki način prozivaju i... ponižavaju, po meni. Eto, to je moje lično mišljenje, ali stvarno ipak mislim da ih ponižavaju što ne žele sa njima nikakav razgovor.