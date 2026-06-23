Povodom izjave potpredsednice Stranke slobode i pravde (ŠP) Marinike Tepić u emisiji "Utisak nedelje" da ne razume zašto je problem da ŠP izađe na izbore, ako je studentska lista jača od liste Aleksandra Vučića, jer će onda svi bačeni glasovi ići studentskoj listi, rekao je da je to daleko od istine.

- Želim da znate da je to daleko od istine. Ne samo da to nije tako, nego to nije ni blizu istine. Ali ja im želim da nastave da sebe uveravaju u neistine, utoliko će nam posao biti nešto lakši. Nas svakako čeka težak, mukotrpan posao, teško je boriti se protiv svakodnevnih laži, protiv tako moćnih medija u regionu, u zemlji, i širom sveta, mada se i tu određene stvari, kao što vidite, polako, ali sigurno menjaju.

Tako da neće biti laka utakmica, ali ćemo imati hrabrosti da se kandidujemo. Vidim da mnogi razmišljaju i ne smeju čak ni da se kandiduju. Mi ćemo da se kandidujemo i da ponudimo alternativu tom jednoumlju, u kojem niko ne sme da misli drugačije od njih i niko ne sme ništa da im kaže. Tako da ćemo mi da ponudimo demokratsku alternativu jednoumlju. Ponudićemo hrabra rešenja, budućnost i zamolićemo građane da zajedno gradimo tu budućnost - zaključio je predsednik Srbije.