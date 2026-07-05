Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić upitao je zvaničnike Evropske unije šta ih sprečava da odaju poštu srpskim žrtvama Podrinja.

„Gospodo iz EU, ko Vas sprečava i zašto nećete da odate pijetet nevinim srpskim žrtvama Podrinja svirepo ubijenim na kućnom pragu“, upitao je on.

„To mogu zajedno savetnik predsednika SAD i ambasador Rusije ali ne i Vi? Izguglajte: B.Vučetić, Baka Slavka, B. Kojić, dete Slobodan Stojanović“, dodao je Stevandić u objavi na društvenoj mreži Iks.

U Bratuncu je juče održana centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine.

Pomenu i parastosu za 3.267 srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu prisustvovao je politički vrh Republike Srpske, ali i zvaničnici iz Srbije, ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, savetnik za duhovna pitanja američkog predsednika Donalda Trampa pastor Mark Berns.

Parastos na bratunačkom groblju služio je patrijarh srpski Porfirije.