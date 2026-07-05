Izjavu je brže-bolje preneo blokaderski N1, a kako i ne bi kada je usmerena protiv Srbije.

Ne bi, međutim, bilo zgorega podsetiti se na to kakve je Pejović stavove zastupao ranije.

Na slici koju je sam bio podelio na društvenim mrežama pre sedam godina vidimo Pejovića (drugi sa desne strane) sa srpskom trobojkom.

Tada je radio kao kamiondžija u Americi i voleo da se druži sa četničkim pokretom. Danas je ekspert u ekspertskom timu Milojka Spajića i najviše napada Srbiju i njenog predsednika.

Sam Spajić je pre samo sedam godina dobio pasoš Republike Srbije, što pokazuje da mu je tada Srbija bila više nego prihvatljiva.

Međutim, kada je došao trenutak da se kandiduje za predsednika Crne Gore, Spajić se odrekao i srpskog pasoša i državljanstva.